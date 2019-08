Els ingressos per importacions de tabac cauen un 15% fins al juliol

L’Estat ha recaptat fins al mes de juliol gairebé 117 milions d’euros gràcies a les importacions, una xifra un 7% inferior respecte al mateix període de l’any. Segons dades publicades pel Ministeri de Finances, la sotragada més important a nivell d’entrades es produeix en el sector del tabac, a través del qual s’han ingressat gairebé 56 milions d’euros en els primers set mesos de l’any, cosa que representa un 15% menys respecte al mateix període del 2018.

De fet, si es miren els ingressos per les taxes d’importacions d’altres productes destacats en aquest capítol, tant els de combustibles com els de begudes es mantenen en xifres similars a les de l’any passat per aquestes dates i, de fet, fins i tot arriben a augmentar lleugerament un 0,1% i un 1,7% respectivament. L’Estat porta recaptats aquest any gràcies als hidrocarburs 29,2 milions d’euros mentre que per les begudes n’ha rebut 5,2 milions. Pel que fa a les importacions per altres mercaderies, el Govern ha rebut 26,5 milions d’euros en els set primers mesos de l’any, una xifra per sobre dels 25,2 del 2018.

Fonts consultades pel PERIÒDIC properes al sector apunten que el descens tan accentuat en les importacions de tabac es podria produir per diferents motius, com ara la incertesa sobre els preus, ja que està previst que en un breu període de temps l’Executiu fixi el cost mínim de venda, tal com estipula la Llei de preus mínims aprovada el passat mes de febrer. En aquest sentit, apunten que la compra de tabac per part de les productors pot revifar fins a finals d’any.

Alteracions al sector

De fet, no és la primera vegada que hi ha alteracions tan accentuades com aquesta. Al 2017 es va produir un desequilibri en els ingressos del tabac a causa de l’increment en les taxes sobre el consum, que va suposar un augment dels diferents productes de tabac un 10%. Això va provocar que abans de l’entrada en vigor d’aquesta mesura, els productors adquiríssin grans quantitats del tabac per retardar al màxim la compra de més mercaderia i, per tant, no veure’s afectats de manera immediata pel nou impost.

Per exemple, durant els mesos de març i abril del 2017, els ingressos per les taxes d’importacions del tabac es van situar als 21 milions mensuals, i van començar a baixar a partir del mes de maig.

Cal destacar la importància dels ingressos del tabac per a les arques públiques, ja que enguany el Govern preveu recaptar prop de 445 milions d’euros. L’any passat, el Govern va ingressar gràcies al tabac 107 milions d’euros, una xifra que representa prop d’un 25% del total de la recaptació anual.

A nivell global, el capítol de les importacions va aportar un total 215 milions d’euros mentre que al 2017, la xifra va ser inferior, en aquest cas de 208,5 milions. D’altra banda, la recaptació per IGI al mes de juliol va ser de 5,3 milions d’euros, la xifra mes alta des que va començar l’any. La xifra acumulada des que va començar l’any és de 30 milions.Per la banda, pel que fa al capítol dels impostos especials, l’Estat ja ha recaptat en els set primers mesos de l’any un total de 27 milios d’euros.