Augmenten un 46% les pernoctacions als refugis guardats

L’excursionisme segueix sent una tendència a l’alça, la ruta Coronallacs agrada i els refugis es converteixen en imprescindibles: les pernoctacions als equipaments guardats del país van créixer un 46% durant el 2018 en relació amb l’any anterior, passant de 6.178 a 8.996. A més usuaris dormint en els equipaments, més àpats es van servir. En concret, es van donar 13.449 menjars l’any passat en comparació amb els 10.281 del 2017, una xifra que suposa un augment del 31%. L’auge no s’atura i fins a l’1 d’agost les pernoctacions i els àpats ja han augmentat un 25% i un 15% respectivament en relació amb el mateix període del 2018.

El departament espera remodelar una o dues instal·lacions cada any d’un total de 20

Amb tot, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat està acabant d’enllestir un pla per millorar tots els refugis lliures després de la bona acollida dels canvis fets l’estiu passat als equipaments de Fontverd i Cabana Sorda, ja que les xifres tornen a parlar per si soles: les instal·lacions situades a la Vall d’Incles ja han quasi triplicat l’afluència aquest estiu i ja han passat 315 persones en comptes de les 116 que es van registrar l’any passat a l’agost.



L’objectiu de la remodelació duta a terme a ambdós equipaments era «guanyar en comoditat, confort i higiene», per així «fer créixer els usuaris que aposten per fer rutes curtes –de dificultat mitja i baixa», va detallar Rossell, a la vegada que va considerar un «èxit» la prova pilot duta a terme.

Pla plurianual

El pla de millora dels refugis no guardats que Medi Ambient presentarà al Govern seran plurianual i prioritzarà les inversions segons les necessitats dels equipaments. En aquest sentit, Rossell va precisar que esperen millorar «un o dos cada any» d’un total de 20 per fer viable el projecte, tenint en compte que la remodelació total de Cabana Sorda ha ascendit a 151.123 euros.

Vandalisme «puntual»

A Medi Ambient ja li consten noves bretolades aquest estiu. Tot i que no va puntualitzar el nombre d’incidències, Rossell va assegurar que es tracta de casos de vandalisme «puntuals». En aquest sentit, el secretari d’Estat va assenyalar que «el més habitual sol ser que arrenquin la fusta dels refugis per fer foc o que deixin la brossa al seu interior si han anat a fer una festa a la nit».



El responsable dels refugis, Albert Pla, va afegir que la col·laboració ciutadana «és important» i que han constatat que «els usuaris que van a la muntanya alerten cada vegada més d’aquests casos». A més, les millores dels refugis no guardats pretenen reduir les bretolades, ja que inclouen, entre d’altres, la substitució de les llars de foc per estufes de llenya, així com l’aïllament tèrmic, i la instal·lació de vàters secs per reduir el paper que es llença en el paisatge natural.