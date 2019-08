Mortés vol la rotonda de sortida del vial per reduir la sinistralitat a la CG3

Malgrat que és conscient que «hi ha un problema de pressupost», el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va demanar fer una inversió en la rotonda de sortida del futur desviament de la Massana, ja que coincideix amb el «punt negre» de la CG3, que s’ha cobrat tres víctimes mortals en els darrers dos anys.

El cònsol va assegurar que al punt on hi ha la cruïlla del Dia i l’heliport «ja hi ha un estudi fet per fer una rotonda provisional», tot i que és partidari «que la propera inversió que es faci» sigui per construir «la rotonda definitiva». El mandatari ordinenc va reconèixer que «els costos no tenen res a veure una cosa amb l’altra», però va exposar la necessitat d’una inversió perquè «si es fes aquesta rotonda definitiva, que és molt més important que la rotonda provisional, estaríem avançant en el desviament de la Massana i estem resolvent un problema important de circulació».

Tal com va admetre Mortés, el vial de la Massana és «una de les infraestructures més costoses del país, estem parlant de més de 50 milions d’euros», raó per la qual té clar que «no es farà en un any ni en dos». No obstant això, va insistir en la importància de construir la rotonda de sortida per acabar amb el problema de sinistralitat i, de retruc, evitar la paràlisi d’unes obres que ja compten amb l’entrada feta a la rotonda del Dos Valires.

Quant amb la globalitat del projecte, el cònsol va recordar que «ja hi ha un compromís per part del Govern actual de tirar-ho endavant» tenint en compte que el desviament de la Massana formava part del programa electoral de DA. A més, va subratllar que «no hem de perdre de vista que CC està dins del Govern». En relació amb l’altra parròquia implicada, va declarar que «estem tots en el mateix vaixell» i va descartar les tesis que assenyalen que l’obra repercutiria negativament per a la Massana. «Hi ha qui diu que el vial desviarà el tràfic de la Massana i deixarà la parròquia apartada, però el primer problema greu el viuen els ciutadans de la Massana. El centre de la Massana és el lloc més contaminat d’Andorra», va apuntar Mortés.

Finalment, el cònsol va remarcar també la rellevància d’invertir en el desviament de Sant Julià «per facilitar al màxim que la gent pugui accedir al país. Perquè si no poden accedir a Sant Julià difícilment arribaran a la Massana».