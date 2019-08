Tal dia com avui de fa 12 anys...

El secretari d’organització dels Verds, Juli Fernández, va assegurar en una entrevista a EL PERIÒDIC que l’objectiu de la formació era «posar la veu crítica de la societat andorrana», però que no li preocupava obtenir una cadira al Consell General. «La cadira l’hem d’aconseguir amb la nostra feina», va manifestar.

Per El Periòdic

