Torres confirma que l’alteració del terreny va provocar l’esllavissada

El primer estudi geològic encarregat pel Govern ha conclòs que l’alteració dels terrenys a la Borda Sabater van originar l’esllavissada a la CG1, segons va confirmar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres. Després que el ministre descartés que «les causes naturals» fossin la causa del despreniment, va anunciar el següent pas: «Ara s’haurà d’avaluar el motiu: si el va ocasionar el projecte privat que es va realitzar, el qual no sabem si era convenient, o si les obres del mateix projecte es van fer de mala manera», va precisar.

El primer informe geològic encarregat pel Govern descarta «causes naturals» en el despreniment



Si l’Executiu fa 16 dies que treballa a contracorrent per reduir els efectes de l’incident el màxim possible, el Comú de Sant Julià de Lòria tot just s’hi posa. «Ho estem fent amb tranquil·litat. No arreglarem res per fer-ho més de pressa», va manifestar el cònsol major, Josep Miquel Vila, que ahir desconeixia els resultats de l’informe assumit per l’Executiu. Així i tot, la corporació ha decidit suspendre cautelarment totes les llicències de construcció –presents i futures– a la zona fins que es conclogui quin és l’estat del terreny.

El ministre va comunicar la voluntat del Govern de trobar l’arrel del problema tot i que, amb el marc competencial a la mà, no li correspon. Tot i admetre «no tenir cap obligació» Torres va explicar que l’Executiu ha demanat «extraoficialment» al comú «algun tipus de document» en relació a la parcel·la i encara no ha rebut resposta. Per tot plegat, el ministre va comunicar que al setembre es reuniran ambdues autoritats «per analitzar conjuntament els esdeveniments». Per contra, i preguntat al respecte, Vila va reiterar que «hi ha col·laboració entre ambdues administracions».

A falta de documentació, el que ja sap el Govern és que les despeses associades a les actuacions per reduir el corriment de rocs, les quals van mobilitzar tots els serveis de l’Estat, «haurien de superar amb escreix els centenars de milions d’euros».

Aprovació de la suspensió

Qui encara no es planteja cap mena de responsabilitat és el comú. Tot el contrari, Vila va treure pit per com s’ha gestionat la crisi. «L’important és que ha sigut un èxit. Resoldre-la en quatre dies no passa enlloc, només a Andorra. Tenim molts defectes, però també algunes virtuts. Ha sigut un èxit», va afirmar. El cònsol, que va comentar que «només Déu i els tècnics sabran com acaba aquesta situació», va explicar els passos que seguirà la corporació en els pròxims dies: es reunirà amb el Ministeri d’Ordenament Territorial per aprovar la suspensió temporal de les llicències a la Borda Sabater després que la setmana passada notifiqués aquesta mesura a l’Executiu.

Respecte a aquesta decisió, el cònsol va assenyalar que no descarten ampliar el perímetre de la mesura preventiva «si es detecta que pot haver-hi un altre lloc susceptible de perill». Cal recordar que la zona afectada tenia un risc baix d’esllavissada, segons constava en la cartografia. Arran del greu despreniment, el Govern va anunciar que faria un nou estudi geològic i, segons els resultats, es canviarà el nivell d’alerta.

Estabilitat a la zona

El gabinet que coordina els treballs a la zona es va tornar a reunir ahir per avaluar la situació. A més de les cúpules dels cossos especials, va assistir-hi Vila, que va explicar que «la situació gaudeix d’una certa estabilitat. El risc de despreniment és mínim». En aquesta línia es van expressar els geòlegs, que a les 17 hores van anunciar que no s’havia produït cap caiguda de rocs en les últimes 24 hores. Tanmateix, el ministre va negar amb rotunditat que es contempli forçar la caiguda del talús, ja que «podria suposar que hi hagués una desestabilització superior a la que hi ha». És a dir, es manté la purga natural de la muntanya i els experts van opinar ahir que serà efectiva «quan plogui una mica més», va precisar Vila a la sortida de la reunió.