L’ensenyament a partir dels estimuls

Un nadó necessita els seus cinc sentits per començar a crear la seva pròpia base de dades. La manera que tenen de captar la informació, amb la consegüent enfurismada de pares i estranys, és a partir d’experimentar, i la manera que té de fer-ho és actuar com actua un bebè.

Així doncs, sabent això, la idea és aprofitar aquest interès per descobrir que presenta de forma natural, i facilitar al nen o nena allò que demanda. En el cas de l’escola Kids&Us, la part de l’oïda i la part visual juguen un paper destacat. El fet de naturalitzar l’ús d’una llengua com l’anglès en el dia a dia dels petits, fa que desaparegui el concepte d’estranyesa en aquest aspecte.

L’oïda és un contacte directe i immediat, que es percep i es reté amb l’hàbit (recordeu allò de tirar les joguines a terra mil vegades...?). Les tècniques utilitzades per Kids&Us, a banda d’aprofitar la capacitat de l’oïda, acompanyen l’aprenentatge amb la resta dels sentits, ja que els audiovisuals, els jocs i les activitats que realitzen són molt visuals i dinàmiques. Alhora, realitzen tallers en què experimenten amb la resta dels sentits, integrant l’anglès en conceptes quotidians aprofitant aquesta capacitat que tenen per adquirir una nova llengua gairebé sense adonar-se’n.

Sent així, cal començar com més aviat millor, i a Kids&Us, les classes comencen a partir d’un any i segueixen el procés d’aprenentatge com qualsevol llengua: escoltar, comprendre, parlar, llegir i escriure.

Les capacitats mentals innates que tenim com a ésser humà, ens permeten desxifrar el llenguatge, i la millor manera per familiaritzar-se és amb la immersió total en l’idioma. Conscients d’això, el format que planteja es basa en aquesta pràctica, de manera que els professors són nadius de països de parla anglesa o professionals d’un nivell bilingüe. Tot el contingut es realitza utilitzant l’idioma de l’aprenentatge.

Els alumnes més petits, amb tan sols un any, interactuen amb un entorn ple d’estímuls emocionals, i assimilen les primeres paraules gairebé al mateix temps en la llengua materna com en l’anglès.

A més a més, el procés d’aprenentatge s’adapta a les edats del nen, acompanyats de personatges que s’assimilen a nens i nenes de la mateixa edat, així aconsegueixen empatitzar amb els alumnes i acompanyar el vocabulari adaptat a la seva vida habitual.

Amb un entorn ple d’estímuls, a partir dels tres anys els alumnes continuen aprenent l’anglès a través de situacions molt properes amb els seus interessos i motivacions.

Hem de tenir en compte que a partir dels tres anys i fins als set, es donen períodes molt sensibles en el desenvolupament cerebral del nen o nena. Tots aquests canvis estan relacionats amb l’empatia i amb la interacció social i emocional entre els individus que l’envolten. Influeix molt l’ambient, la motivació, l’interès, etc.

En el cas del llenguatge, és l’etapa en què més habilitats s’adquireixen. Un nen amb 7 anys, ja pot tenir un vocabulari complex i una destresa en el seu ús, tant gramatical com sintàctic. A més, ja adquireixen l’habilitat del llenguatge escrit i llegit.

Al centre Kids&Us generen un entorn absolutament integrat en l’idioma de l’aprenentatge, aconseguint que aquest nou idioma no resulti estrany. Amb aquest creixement, habituat en una llengua no pròpia, genera una base oral que ha estat acompanyada per tota l’etapa en el centre. La intenció és aconseguir la consolidació d’una nova parla i en edat més avançades, completar aquest potencial cerebral més enllà de l’adolescència. Kids&Us, permet als alumnes, gaudir d’experiències més enllà del que són les aules, oferint als seus estudiants la possibilitat de perfeccionar el seu nivell amb activitats extraescolars, estades en casals i colònies pensades únicament per al perfeccionament i immersió en l’anglès.

Amb tot, tenint en compte el potencial que tenim en el cervell, sobretot en els primeríssims anys de la nostra vida, cal tenir en compte aquestes possibilitats i facilitar als nostres fills i filles, els recursos necessaris i una educació adequada, per a quan siguin grans aconsegueixin els seus èxits sent bones persones.

Web: andorra.kidsandus.es/ca/

Facebook: Kids&Us Andorra

Instagram: @kidsandus_andorra