Vila i Esteve, amb uns primers bons resultats

L’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb Irineu Esteve i Carola Vila, ha realitzat diferents estades durant la pretemporada,que continuarà en les pròximes setmanes.

L’equip, durant aquest primer bloc de treball, ha realitzat dues concentracions, la primera a Castellar de n’Hug on va fer un treball de base important, amb moltes hores de rollerski i molts treballs de força. La segona concentració la va fer a Stavanger, Noruega, on es van fer treballs més específics en pista de rollerski, i dues curses per comparar els estats de forma amb els equips més potents de la Copa del Món i així veure com es troben respecte a aquests equips.

«La valoració és bon, teníem un punt de comparació en saber els temps de l’any passat com a nivell de confrontació amb altres equips, i en els dos casos es van superar els nivells esportius de l’any passat», comentava el tècnic Joan Erola.