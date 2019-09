Renovat el consell assessor de Patrimoni Cultural

El ministeri de Cultura i Esports ha donat llum verda al nou consell assessor de Patrimoni Cultural (CAP). Tal com fixa la llei, la presidència del consell recau en la ministra, Sílvia Riva, i segons es va informar mitjançant un comunicat, els vocals del ministeri seran el director del departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, i la directora del departament de Promoció Cultural, Montserrat Planelles. La secretària, amb veu i sense vot, l’ostentarà la tècnica del ministeri, Isabel de la Parte. El nou CAP reprendrà l’activitat la setmana vinent estudiant l’informe de compliment del consell sortint. Es preveu que la primera reunió es dugui a terme a principis d’octubre.



D’altra banda la llei també fixa que hi ha d’haver un mínim de dos i un màxim de cinc vocals més. Per això s’han avaluat els projectes estratègics de la present legislatura i han establerts uns perfils tècnics que poden ajudar a avaluar i millorar la tasca que està prevista pels propers tres anys. D’aquesta manera, s’ha decidit mantenir dos dels vocals del consell sortint: l’arquitecte, dissenyador i fotògraf, Miquel Mercè i l’historiador de l’art i consultor, Francesc Rodríguez. Pel que fa a les noves incorporacions com a vocals hi ha la gestora cultura, Montserrat Martell, l’actual cap de Medi Ambient del comú d’Escaldes i especialista en esquí de muntanya, Isabel Rogé i el periodista, fallaire i estudiós de les festes tradicionals, Albert Roig.