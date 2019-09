La CEA admet un repunt de llocs de feina però menys qualificats

Un dels últims informes publicats pel Departament d’Estadística apunta que el nombre d’assalariats el mes de juny va ser de 37.438 persones, un 1,4% més que al mateix període de l’any passat. Per contra, la massa salarial es va situar en 79,32 milions d’euros amb una variació positiva de l’1,1%. El gerent de la CEA, Iago Andreu, va valorar les xifres explicant que la diferència del 0,3% entre ambdues dades suposa que «s’estan contractant més treballadors però per a llocs de feina menys qualificats».



En aquest sentit, el mateix informe presenta un augment remarcable del nombre d’assalariats en sectors d’activitats immobiliàries i serveis empresarials, un 7,3% més; la construcció, un 6,3% més, i altres activitats socials i serveis personals, amb un increment del 5,5%. «L’economia andorrana és una economia de serveis i el comerç i el turisme són molt intensius pel que fa a la mà d’obra. A la mínima que els hotels o la construcció, que en l’últim any s’ha reactivat força, necessiten més treballadors, augmenta el nombre d’assalariats», va assenyalar el gerent de la patronal.



Amb tot, Andreu va reiterar la necessitat de diversificar l’economia, perquè «en la mesura que es vagin consolidant altres sectors amb més valor afegit, potser creixeran menys en personal, però faran incrementar la massa salarial global».



En l’informe també es publica que el salari mitjà declarat a la CASS el mes de juny va ser de 2.118,61 euros, un 0,3% menys que el 2018. El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va apel·lar als últims nomenaments dels alts càrrecs del Govern, a qui se’ls ha estipulat un sou de 5.000 euros mensuals, i «llencen a l’alça les estadístiques».



En referència a l’augment en els sectors professionals, Ubach va creure «normal» que les immobiliàries creixin, perquè en els últims anys han «triplicat» els seus beneficis i va recordar que el passat mes de juny va demanar al Govern celebrar una cimera per tractar les problemàtiques del cost de la vida, tot i que encara no ha rebut resposta.



D’altra banda, el Servei d’Ocupació va informar que el nombre de demandants en recerca de feina el mes d’agost passat va ser de 394 persones, un 4,8% menys que al juliol.