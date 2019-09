La Batllia anul·la l’adjudicació del servei de bicicletes elèctriques

La polèmica sobre el concurs públic per la licitació d’un servei de bicicleta elèctrica ha tornat a renèixer amb la resolució de la Batllia del recurs presentat per l’empresa que va ser descartada pel Govern. La justícia ha decidit anul·lar la decisió que l’Executiu va prendre l’octubre de fa dos anys que concedia el servei a l’empresa Montre, que opera amb el nom comercial de Cicland. La Batllia considera que el Govern ha de revisar la seva decisió i tornar a valorar les ofertes que es van presentar al concurs. Fins que l’Executiu no procedeixi de nou a la valorització de les ofertes, Cicland podrà seguir donant el servei per tal de «no perjudicar el seu normal funcionament».



Cal recordar que el novembre del 2017 l’empresa Etna Serveis, l’altra firma que es va presentar al concurs i que va quedar descartada, va interposar un recurs administratiu argumentant punt per punt i al llarg de 38 pàgines que la valoració per atorgar el servei s’havia fet de forma «arbitrària, a més d’il·legal» Concretament, el recurs exposava que s’havien realitzat «amb l’omissió i inobservança d’alguns dels requisits formals essencials establerts en el plec de bases» i que presentava «notables errors substantius en la motivació de les seves avaluacions i puntuacions atorgades en matèria tècnica, organitzativa i financera». El recurs afirmava que «aquest incompliment del règim jurídic del concurs suposa una contradicció radical de la filosofia dels procediments per a l’adjudicació de contractes públics i vulnera els principis de no discriminació, igualtat de tracte i transparència contemplats a la Constitució».



Com era d’esperar, però, el recurs va ser desestimat per l’Executiu, per la qual cosa l’empresa va decidir portar el cas als tribunals i el 15 de març de l’any passat va interposar una demanda a la Batllia. Ara el tribunal de Batlles s’ha manifestat a favor de l’empresa que va ser descartada tot sentenciant que la resolució del Govern desestimant el recurs administratiu i, per tant, confirmant l’adjudicació a Cicland, «no és ajustada a dret». Amb aquest argument, la justícia dictamina «l’anul·lació d’aquesta resolució així ocm la retroacció de les actuacions a fi que el Govern d’Andorra procedeixi de nou a la valoració de les ofertes presentades procedint a continuació i prèvia realització dels tràmits pertinents, a adoptar una nova resolució».



Malgrat la resolució de la Batllia, que pot comportar un canvi en l’adjudicació o una indemnització per a Etna, la justícia indica que «l’anterior no impedeix que l’esmentat servei es mantingui provisionalment amb l’entitat que en fou adjudicatària a efectes de no perjudicar el seu normal funcionament». És a dir que Cicland servirà donant el servei de bicicleta elèctrica compartida durant el temps que trigui l’Executiu a revalorar les ofertes presentades

–només en van ser dues– i adjudiqui de nou el servei.



En tot cas, la sentència del tribunal de Batlles no és ferma per la qual cosa el Govern, si ho considera oportú, podrà recórrer la decisió en un termini de 13 dies hàbils.

Gallardo ja va dubtar de la licitació

La resolució arriba en un moment delicat políticament parlant. I és que l’aleshores conseller general liberal a l’oposició i ara ministre Jordi Gallardo, va presentar el març del 2018 una reserva d’esmena al pressupost de l’Estat posant en dubte, precisament, la manera com s’havia dut a terme l’adjudicació del servei de bicicletes elèctriques. En aquell moment, el ministre de Finances, Jordi Cinca, es va mostrar sorprès de les paraules del conseller liberal i va assegurar que no tenia prou arguments per rebatre’l. Una afirmació que tampoc era del tot certa, ja que el cert era que el Govern ja tenia constància del recurs administratiu que l’empresa descartada havia interposat al ministeri el novembre del 2017. Insatisfet amb la resposta, Gallardo va demanar a l’Executiu tota la documentació per comprovar com s’havia procedit. Si bé és cert que es tractava del Govern de Martí, caldrà veure com resolt ara el conflicte l’Executiu tripartit.