Xavi Cardelús, 25è i últim al circuit de Misano

La volta ràpida del pilot andorrà en cursa va ser d’1.40,393 minuts, per tant, va rebaixar en algunes centèsimes de segon el seu millor temps dels entrenaments. Aquest és un fet poc habitual a les curses motociclistes que confirma la progressió del pilot. «L’equip i jo estem fent un bon treball però el resultat final podria haver anat millor. Ara toca ja pensar en la cita de Motorland de diumenge que ve», apuntava el pilot andorrà.

Xavi Cardelús es va classificar 25è al Gran Premi de San Marino i la Rivera de Rímini que es va disputar ahir al circuit de Misano. El pilot va fer una bona sortida i això li va servir per avançar quatre pilots, però una petita errada que va fer quan havia passat ja la meitat de la cursa, va provocar que es distanciés del grup, cedint força terreny. A partir d’aquell moment, es va veure obligat a remuntar i, ho va aconseguir cap al final, rodant més de pressa que els pilots que el precedien.

Per El Periòdic

