Mor una veïna de la Seu de 28 anys en un accident

Un xoc frontal entre dos vehicles al terme municipal del Pla de Santa Maria, a l’Alt Camp, va comportar la mort d’una veïna de la Seu de 28 anys. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l’avís del sinistre es va rebre a un quart de dues del migdia, al punt quilomètric 1,3 de la carretera TP-2311. Per causes que s’investiguen, el cotxe que conduïa la noia va xocar amb un altre vehicle, en el qual hi anava una altra dona que va resultar ferida de gravetat i va ser traslladada a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. A causa de l’impacte, la part frontal d’ambdós vehicles va quedar destrossada.