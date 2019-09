Rius conclou 23è al gegant FIS de Cerro Castor

Cerro Castor (Argentina) continua sent el centre d’operacions dels equips de tècnica de la Federació Andorrana d’Esquí. Tant en homes com en dones, dijous es van disputar curses de gegant amb participació andorrana per continuar amb la posada a punt dels esportistes. En el gegant masculí, Àlex Rius va ser el millor andorrà, 23è amb el dorsal 28. Rius va marcar un crono final de 2.02,56 minuts, a 3.81 del guanyador, l’alemany Bastian Meisen (1.58.75). Per la seva part, Bartumeu Gabriel, que sortia amb el dorsal 41, acabava 28è amb 2.06.43, a 7.68. Xavi Cornella, per últim, era 35è amb el dorsal 45, amb 2.09.75, a 11.00 de Meisen. En el gegant femení, Carla Mijares va finalitzar en la 27a posició amb 2.06.91, a 6.93 de la guanyadora, que va ser la italiana Roberta Midali, amb 1.59.98. Fred Beauviel, entrenador de la FAE, va valorar que «hem tingut diversos dies de curses que arriben en un període en què encara tenim pocs dies d’esquí. L’automatització encara no està del tot adquirida, hem tingut caigudes menors i tot requereix temps. Hi ha coses bones i progressos tècnics».