Inici de la brama del cérvol a la reserva de l’Alt Pallars

La brama del cérvol torna aquesta tardor a la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars. Per tercer any consecutiu, es posarà un servei gratuït d’informadors situats en punts d’observació fixos, equipats amb material òptic i divulgatiu que faran més fàcil l’observació de la brama a tots els interessats. Els tres punts d’observació guiats estan ubicats a la localitat Alós d’Isil, al port de la Bonaigua (prop de la Mare de Déu de les Ares) i al poble de Gavàs (Vall d’Unarre). També hi haurà la possibilitat de fer visites guiades amb empreses acreditades, acompanyats de guies interpretadors. L’objectiu és facilitar l’observació als visitants reduint les molèsties als animals, millorar la satisfacció dels usuaris de la Reserva i potenciar les visites guiades.

La Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars, situada entre el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, creada l’any 1966, és la més gran de Catalunya, i va suposar un primer grau de protecció per a uns terrenys que posteriorment han assolit la catalogació com a zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Un entorn natural privilegiat on es pot gaudir de la fauna salvatge, com ara cérvols, isards, cabirols, daines, hercs, senglars, ossos, grans rapinyaires, entre altres espècies. Entre els mesos de setembre i octubre, els cérvols entren en el període de zel i és quan es pot gaudir de l’espectacle natural en el qual els mascles, a trenc d’alba i als capvespres, es barallen per a atraure el major nombre de femelles, marquen territori, i bramen de manera constant.

Durant l’època de la brama a la Reserva es compatibilitza l’ús públic amb l’activitat cinegètica, necessària per a la correcta gestió de les poblacions d’espècies cinegètiques i fer compatible la seva presència amb les activitats agrícoles, forestals, i ramaderes. Igualment, el manteniment de les densitats òptimes d’aquestes espècies afavoreix algunes espècies amenaçades, com ara el gall fer, ja que densitats massa elevades de cérvols i altres brostejadors poden malmetre el seu hàbitat.