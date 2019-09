Afers Socials obre un expedient al geriàtric Salita

El ministre Portaveu, Eric Jover, va confirmar ahir que el Ministeri d’Afers Socials ha obert un expedient a la residència geriàtrica DomusVI Salita d’Escaldes-Engordany arran d’una denúncia particular i de diverses queixes. Concretament, es tracta d’un metge que hauria sobre medicat alguns usuaris de la residència i, en especial, a una dona, la família de la qual va decidir acusar per la via penal tant al professional com al mateix centre.



Jover va demanar prudència, tot afirmant que el cas s’està «acabant d’instruir» i no va voler donar-ne més detalls. «El que sí que puc dir és que no tan sols han intervingut els ministeris afectats, sinó que l’obertura d’aquest expedient també s’ha comunicat a altres institucions», va informar el ministre. Així mateix, va reconèixer que, a més dels actors privats, el Govern pot intervenir de manera judicial o penal portant els fets a la Fiscalia «pel risc sanitari que comportarien les acusacions», tot i que de moment no ho ha fet.

«Caigudes sense motius»

Els fets es remunten al maig del 2018. Tal com van explicar les fonts del geriàtric, la dona va fer una estada de 20 dies al centre i allà va tenir «diverses caigudes lleus sense motius aparents». Les mateixes fonts van reconèixer que aleshores l’àvia prenia pastilles per a poder dormir, a més d’altres habituals, i que el metge que la va visitar –l’acusat– li va receptar un fàrmac pel dolor de les caigudes «que no era contraproduent» amb el seu estat de salut.



Tres dies després d’abandonar el centre, els familiars de la dona la van portar a l’hospital, on van descobrir que tenia «diverses» costelles trencades. La família ho va atribuir directament a les caigudes a la Salita i, segons constaria en la denúnica, a una sobre medicació de fàrmacs per part del metge denunciat.



Des de la residència neguen les acusacions i defensen l’actuació del metge. De fet, les fonts van confirmar que l’home continua treballant-hi i, si bé és cert que l’any passat van rebre aquesta denúncia, encara no hi ha hagut cap sentència ni tenen «cap novetat» de la Batllia. «Tota la medicació que es dona als usuaris queda registrada en els sistemes informàtics i es fa seguint les pautes mèdiques del metge de capçalera de cada persona», van assegurar des de la residència. «La dona va sortir del centre el dia que li tocava amb un estat òptim i pel seu propi peu», van afegir.



Aquest rotatiu es va posar en contacte amb el Col·legi de Metges que, malgrat estar al cas de la situació, no va voler fer declaracions.