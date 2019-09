Els Bombers controlen l'incendi de Canillo

Un incendi ha cremat aquesta tarda 300 metres quadrats de zona de bosc a la Traba, a Canillo. Els Bombers van rebre l’avís poc abans de les 16.00 hores i de seguida van mobilitzar diferents dotacions. Concretament, fins als llocs dels fets s’hi van desplaçar tres camions de la caserna d’Andorra la Vella i un camió de la de Canillo, a més de dos helicòpters, ja que una part de l’àrea on es va declarar l’incendi era de difícil accés. Tot i això, va ser controlat ràpidament i es va encerclar el perímetre amb mànegues. Un cop la zona va ser segura, la resta del foc es va extingir mitjançant petits focus de l’interior.



Segons van detallar des del cos, el foc es va produir a primera hora de la tarda arran d’una espurna que hauria saltat mentre es treballava en el desmuntatge d’una línia elèctrica propera. Els mateixos operaris van donar la veu d’alarma.



L’incendi va generar una gran fumera, que era visible des de diferents indrets de la parròquia i diverses persones van compartir el moment a través de les xarxes socials. Els Bombers també van penjar imatges dels fets.



D’altra banda, i per motius de seguretat, Mobilitat va organitzar un pas alternatiu a la CG2, just a la sortida nord de la parròquia canillenca, que puntualment va generar alguna retenció.