Detingut un home per forçar el pany de casa de la seva exesposa difunta

La Policia va detenir fa una setmana, el dilluns 23 de setembre, un home no resident de 79 anys per haver intentat entrar presumptament a casa de la seva exesposa recentment difunta. Concretament, els agents van ser requerits en un domicili particular d’Escaldes-Engordany perquè una persona estava forçant el pany de la porta amb un tornavís. En el marc de la posterior investigació, van descobrir que es tractava del pis de la seva exparella, de la qual estava separat i en procés de divorci. A més, durant els últims anys el detingut havia estat denunciat en reiterades ocasions per agressions i violència de gènere, tant a Andorra com a Espanya, i tenia prohibit entrar a la propietat de la difunta.

En registrar el turisme amb el qual havia accedit al Principat, la Policia va trobar objectes que l’home s’havia emportat de l’interior del traster del domicili que havia pogut obrir amb una clau de procedència il·legítima. Per això, va ser acusat dels delictes contra el patrimoni, la inviolabilitat de domicili i la intimitat.

Més enllà d’aquesta detenció, la Policia va haver d’intervenir el dia següent a Encamp per una desavinença conjugal, ja que una dona resident de 46 anys estaria agredint la seva parella i, en arribar els agents, va fer cas omís a les seves indicacions i va mostrar resistència i proferir injúries contra ells, de manera que va ser detinguda no només com a presumpta autora d’un delicte de maltractament en l’àmbit domèstic, sinó també d’injúries i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de les seves funcions.

Sis detencions van ser per sobrepassar la taxa d’alcoholèmia; la més alta, d’un resident de 46 anys amb 2,14 g/l

D’entre les detencions de la setmana passada, cal destacar també la de dos homes el passat divendres a Sant Julià de Lòria. En aquest cas, la Policia va ser requerida en una estació de servei perquè dos clients, un no resident de 45 anys i un resident de 48, havien discutit i s’estaven agredint mútuament. De menor importància són els tres casos de delictes contra l’administració de la justícia. El dimecres 25 de setembre a les 12.38 els agents van procedir, seguint les instruccions de la Fiscalia General, a la detenció d’un home resident de 59 anys a Andorra la Vella per blanqueig de diners o valors i per frustració de procediments executius de cobrament. Aquella mateixa tarda van detenir un altre resident de 28 anys a la Massana per crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

I un dia després els agents van haver d’actuar pel mateix motiu. En aquest cas, es tractava d’un resident de 29 anys que després de ser identificat a les 12.40 hores a Pal per saltar-se la prohibició de conduir, va ser controlat novament aquella mateixa nit a Encamp conduint un turisme. Tot i ometre les indicacions dels agents i escapar-se en un primer moment, van poder acabar-lo controlant i detenint.

Al llarg de tota la setmana, també van haver-hi sis detencions per sobrepassar la taxa d’alcoholèmia al volant; la més alta, d’un home resident de 46 anys amb 2,14 g/l, que va ser detingut la matinada del dissabte.

Evolució favorable

Els dos joves de 18 i 19 anys que van resultar ferits greument en l’accident de la matinada de dissabte a la rotonda d’Anyós segueixen ingressats a l’UCI però estables. Segons van indicar des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, els dos pacients continuaven a la unitat de cures intensives per estar més vigilats, ja que havien patit diversos traumatismes toràcics. Tot i així, ja van avançar que amb tota probabilitat avui mateix seran traslladats a planta.