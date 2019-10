Cardelús arriba al Japó amb ganes d’oblidar Tailàndia

«De cara a aquest cap de setmana, caldrà tenir també en compte la meteorologia, perquè, habitualment, sempre acaba plovent un dia o l’altre a la zona on està situat el circuit», sentenciava.

«Aquest cap de setmana comencem l’anomenat triplet del Campionat del Món i ho faig amb l’objectiu de fer un pas endavant quant a resultats i rendiment», comentava i destacava que «el circuit de Motegi és dels més plans del Mundial i combina punts on la frenada és especialment important amb revolts enllaçats i ràpids». «Tinc moltes ganes de tornar a pujar-me a la meva KTM perquè el Gran Premi de Tailàndia em va deixar un mal regust. La primera meitat de la cursa va ser força bona perquè vaig recuperar cinc posicions i estava en condicions de continuar progressant perquè tenia dos o tres pilots al davant que podia atrapar, però les penalitzacions de Long Lap i el Ride Trough final, van arruïnar les meves opcions de completar una bona cursa en un circuit on em vaig trobar a gust des del primer moment», manifestava.

Xavi Cardelús ja és al Japó on aquest cap de setmana disputarà a Motegi el Gran Premi nipó, prova que obre el triplet que durà l’andorrà a competir també a Austràlia i Malàisia. A la cita japonesa de l’any passat, Cardelús es va classificar 27è després d’haver estat 31è als entrenaments en la seva primera visita al traçat de Motegi, que és propietat d’Honda.

