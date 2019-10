Sant Julià de Lòria recupera el trial ‘outdoor’

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) està d’enhorabona perquè recupera la prova del Campionat del Món de trial outdoor que se celebrarà a Sant Julià, previsiblement a Naturlandia, tot i que la federació, juntament amb Josep Maria Arnabat, encara ho ha d’estudiar de manera definitiva.

D’aquesta manera, el 20 i 21 de juny tornarà la prestigiosa prova al país, prop de dos mesos després de celebrar-se una del Mundial d’X-Trial al Poliesportiu, el 25 d’abril. En aquest sentit l’FMA ja ha tancat el patrocini amb Andorra Turisme i amb el Comú d’Andorra la Vella i, per tant, la notícia ja és definitiva. Malgrat això, la federació encara ha de parlar amb els patrocinadors pel que fa a la competició outdoor però és previsible que no hi hagi cap problema per obtenir el finançament suficient per organitzar la tradicional prova.

Com a novetat d’aquesta, que torna a estar organitzada per la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), es faran tres voltes a un recorregut de 10 zones en el qual el gran protagonista tornarà a ser el vigent campió i resident Toni Bou.

Natàlia Gallego, presidenta de l’entitat, va explicar a EL PERIÒDIC que «a falta que el calendari sigui publicat per la federació internacional, aquesta ja s’ha posat en contacte amb nosaltres per confirmar que després de la nostra demanda, tornarem a tenir una prova del Campionat del Món de trial a Sant Julià». Seran de TrialGP, Trial2, trial femení i trial elèctric. El Trial 125 no competirà a perquè en aquesta categoria competeixen en menys proves.

«Estem molt contents evidentment perquè la prova de Sant Julià era un clàssic», remarcava i recordava que «es va veure afectat pel canvi de promotor amb qui no va anar molt bé la cosa i un cop que la FIM ha recuperat l’organització del campionat, s’ha demanat tornar a tenir una prova per la gran capacitat que tenim d’organització des de fa més de 20 anys». A més, va celebrar el fet de poder tenir dos campionats del Món de trial aquest any 2020.

L’any passat, la prestigiosa prova no va arribar al Principat però en canvi es va celebrar el Trial Tres Nacions que, a més de tenir una gran participació, va servir perquè la federació internacional prengués nota de la gran afició que hi ha al Principat i de la capacitat i experiència organitzativa que tenen en aquesta mena d’esdeveniments.