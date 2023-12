Com a part dels esforços per a proporcionar a cada nen o nena una oportunitat equitativa en la vida, UNICEF va llançar el 1996, juntament amb ONU-Hàbitat, la Iniciativa Ciutats Amigues de la Infància per a actuar sobre la resolució aprovada durant la segona Conferència de les Nacions Unides sobre els Assentaments Humans (Hàbitat II): fer de les ciutats llocs habitables per a totes les persones. Aquesta conferència va declarar que el benestar dels infants és l’últim indicador d’un hàbitat saludable, una societat democràtica i de bon govern.

A Andorra liderem la Iniciativa “Parròquies Amigues de la Infància” des de l’any 2004 amb aliança amb l’Associació de Comuns i el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. A través d’aquesta Iniciativa impulsem, en les entitats locals, processos de transformació de la vida de la infància, és a dir entitats locals compromeses amb el compliment dels drets de les nenes, els nens i adolescents, tal com s’estableix en la Convenció sobre els Drets de l’Infant; que prenen les mesures oportunes i es doten d’un pressupost adequat. Amb totes aquestes accions milloren la vida dels nens, nenes i adolescents i són capaces de demostrar-ho mitjançant resultats mesurables.

A Andorra compten amb el Reconeixement de Parròquia Amiga de la Infància les 7 parròquies. És a dir, el 100% dels nens, nenes i adolescents que viuen a Andorra ho fan en una Ciutat Amiga de la Infància.

Per a rebre el Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància els Governs Locals han de complir una sèrie de requisits. Un d’ells consisteix a comptar amb una Estratègia o Pla Local d’Infància i Adolescència, que parteixi d’un diagnòstic de la situació de la població entre 0 i 17 anys en la localitat o territori de referència. Aquesta Estratègia o Pla ha de tenir un sistema de seguiment i avaluació, amb indicadors, que permeti mesurar els assoliments aconseguits i, per tant, l’eficàcia de la política d’infància a impulsar la realització dels drets dels nens i de les nenes, aportant el màxim d’evidències possibles.

Els indicadors són un element fonamental per a avaluar les polítiques locals d’infància i adolescència. La presència d’indicadors al llarg de tot el cicle de planificació d’aquesta mena de polítiques assegura que les intervencions públiques puguin ser objecte d’anàlisi, mesurant el seu impacte en el benestar i la qualitat de vida de nenes, nens i adolescents. Els indicadors municipals d’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’infant són les dades generals del municipi, els indicadors de salut , indicadors d’escola, educació i ensenyament, indicadors de cultura, oci i temps lliure, indicadors de sostenibilitat ambiental, indicadors de família, indicadors de cooperació i indicadors de participació infantil.

Les polítiques locals d’infància i adolescència són polítiques públiques dissenyades i posades en pràctica per ajuntaments/comuns o altres Entitats Locals amb la finalitat de resoldre problemes socials i/o de satisfer necessitats, demandes i respondre als drets amb els quals compta la població infantil i adolescent que resideix en el territori que aquesta Entitat Local administra.

Aquestes polítiques estan constituïdes pel conjunt de valors, principis, objectius, organització, actuacions, sistemes de mesurament i recursos que una entitat local aplica en el territori que administra per a contribuir al desenvolupament dels drets i del benestar de la població jurídicament menor d’edat, amb edats compreses entre 0 i 17 anys.

Per al pròxim 2024, i si es vol optar a rebre de nou el Reconeixement internacional d’UNICEF de «Ciutat Amiga de la Infància» tots els comuns d’Andorra tenen el repte de dissenyar els seus plans locals d’infància. És una oportunitat per a totes les parròquies de reflexionar, planificar i configurar estratègies a llarg termini per als seus infants i joves. És executar una gestió basada en resultats: històricament, les polítiques públiques han posat l’accent a comptabilitzar inputs (el que s’ha gastat), activitats (el que s’ha fet) i productes (el que s’ha produït). Tot això és important, per descomptat, però no és suficient per a saber el nivell d’assoliment o de progrés en abordar els desafiaments que les iniciatives i projectes tractaven d’abordar.

Les polítiques locals d’infància i adolescència es dissenyen i es posen en pràctica per a millorar la vida de les nenes i dels nens en pobles i ciutats. Per a això, les Entitats Locals inverteixen els diners aportats per les ciutadanes i els ciutadans a través dels impostos, dissenyant i oferint serveis, programes i activitats. No obstant això, cada vegada és més necessari, a més, demostrar que s’obtenen els resultats desitjats de les accions que es posen en pràctica. És principalment una manera de pensar, en la qual el més important no és gastar com més diners millors, o acumular el major nombre d’actuacions possibles, sinó posar el focus a aconseguir els resultats desitjats, assegurant que s’obté evidència clara de per a què han servit realment les intervencions públiques, de manera que es pugui aprendre d’aquest coneixement per a fer-lo cada vegada millor.

Per als nous consistoris comunals que es definiran després d’aquest 17 de desembre els desitgem molts encerts, i com no podia ser d’una altra manera, els hi demanem, com hem fet en els últims dinou anys, el seu compromís per al benestar dels nens i nenes de la seva parròquia. Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany parròquies amigues de la Infància.