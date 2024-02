T’has preguntat alguna vegada si estàs fent el que et fa veritablement feliç? O bé, què és el que realment desitges? T’estàs permetent ser tu, és a dir, ser qui veritablement ets?

Per a respondre a aquestes preguntes, et recomano que et formulis aquestes altres dues preguntes, qui soc? Quin és el meu propòsit en la vida? Aquestes preguntes donen per a un altre article d’opinió, però avui em centraré en el poder de creure en un mateix per a ser qui desitges ser i complir les teves metes.

Creure en un mateix és la pedra angular del nostre propi benestar, realització personal i d’una bona autoestima. Sovint, identifiquem condicionaments que sentim que limiten la nostra capacitat d’actuar, i aquests poden ser, entre altres, interns, externs, familiars, socials, econòmics o una combinació de tots ells. D’aquests, els límits interns són els que més ens afecten, ja que tenen a veure amb el nostre propi discurs interior. Quan la confiança en un mateix no està ben posicionada afecta directament a la capacitat de creure en un mateix, i apareixen pensaments negatius que limiten el teu potencial i t’impedeixen aconseguir els teus somnis.

La bona notícia és que tens el poder de canviar la teva vida, si així ho decideixes. El poder de creure en tu mateix transforma els teus pensaments i creences limitants en fortaleses i potencialitats. Per a això, el desig de perseguir els teus somnis i objectius haurà de ser superior a la por que et produeix llançar-te i anar per ells, és a dir, actuar malgrat la por i apostar per tu. Creure en tu mateix sempre porta grans recompenses que impliquen sortir de la zona de confort, confiar en tu, perseverar, tenir paciència i lliurar-te a la incertesa.

Et compartiré algunes claus que, sobre la base de la meva experiència, t’ajudaran a creure més en tu mateix i augmentaran les teves possibilitats d’aconseguir les teves metes, objectius i somnis.

- Connecta amb el teu propòsit. Quan connectes veritablement amb el teu propòsit, aquest es converteix en una força imparable que guia els teus passos i serà la teva àncora en els moments més difícils. Quan identifiques el teu propòsit i tens absoluta certesa d’aquest, et compromets amb tu mateix per a fer tot el possible per aconseguir-lo i superar qualsevol obstacle que se’t presenti en el camí amb fermesa i determinació.

- Coneix-te a tu mateix. L’autoconeixement t’ajudarà a saber qui ets veritablement, des d’on estàs vivint i creant la teva realitat i si ets fidel a tu mateix. Et permetrà identificar les teves capacitats, les teves habilitats i els teus talents a més dels aspectes que has de millorar per a convertir-te en la persona que desitges ser. Recórrer aquest camí t’obrirà les portes cap a la teva pròpia llibertat interior.

- Sigues conscient del teu discurs intern i canvia-ho. Observar els teus pensaments i adonar-te d’ells farà que, a més de conèixer-te millor, identifiquis en quina mesura t’impulses i t’eleves a tu mateix. Si identifiques que el teu discurs està carregat de judici cap a tu mateix i de pensaments autolimitants, canvia-ho. Reformula en positiu el teu propi discurs tan aviat identifiquis un pensament que no t’empoderi.

- No et comparis amb ningú, ets tu amb tu mateix. Es tracta de ser la teva millor versió, cadascun de nosaltres som únics, i la nostra autoestima no depèn de ningú més que de nosaltres mateixos. Reconeix els teus assoliments i els teus èxits i felicita’t per ells. Accepta’t tal com ets, treballa en allò que desitgis millorar i sigues fidel amb tu.

- Envolta’t de persones que estiguin alineades amb tu. És de vital importància envoltar-se de persones positives, que et donin suport, et comprenguin, t’animin i et valorin, però sobretot, que siguin bones persones.

- Enfronta les teves pors. Actuar malgrat la por et brinda l’oportunitat de superar els teus límits, de demostrar-te a tu mateix, que no als altres, que ets capaç de fer més del que creies, per la qual cosa guanyaràs confiança en tu. A més, això t’animarà a continuar avançant i a reafirmar-te en el teu camí.

- Dedica’t temps per a tu. Obre un espai en el teu dia a dia que t’ajudi a connectar amb tu, com per exemple, dedicar temps a les teves passions o practicar alguna activitat que t’equilibri. Això et beneficiarà enormement, ja que prendràs perspectiva, et recarregaràs i t’ajudarà a seguir endavant amb força, visió i claredat.

Aquestes són només algunes de les claus que considero importants compartir-te, perquè et qüestionis a tu mateix i descobreixis si estàs realitzant allò que veritablement està alineat amb tu. Les empreses estan formades per persones, i en emprendre és vital ser conscient des d’on s’està fent. No obstant això, les línies personals i professionals es desdibuixen perquè, al cap i a la fi, l’impacte que oferim al món és humà.

Creure en tu és la teva millor aposta.