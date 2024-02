El 17 de febrer, la Llei sobre els Serveis Digitals, un corpus legislatiu històric de la Unió Europea que té com a objectiu fer l’entorn online més segur, equitatiu i transparent, entra en vigor per a tots els intermediaris en línia a la UE.

La Llei sobre els Serveis Digitals millora la protecció dels usuaris de la Unió Europea contra els béns i continguts il·lícits i reforça el respecte dels seus drets a les plataformes en línia on interactuen amb altres usuaris, comparteixen informació o compren productes.

Les plataformes i usuaris autònoms tenen noves responsabilitats. Totes les plataformes en línia amb usuaris establerts a la Unió Europea, a excepció de les petites i microempreses que emprin menys de cinquanta persones i tinguin un volum de negoci anual inferior a 10.000.000 d’euros, estan obligades a implementar mesures per a lluitar contra els continguts il·lícits, incloent-hi béns i serveis.

Les implicacions d’aquestes responsabilitats comporta l’obligatorietat de protegir els menors, incloent-hi la prohibició total de la segmentació de menors a través de publicitat basada en perfils o dades personals, a més s’han d’assabentar els usuaris proporcionant-los informació sobre les publicitats que reben, incloent-hi els motius pels quals se’ls mostren i qui ha finançat la publicitat. Cal prohibir la publicitat dirigida a usuaris basant-se en dades delicades, com ara les seves conviccions polítiques, religioses, preferències sexuals, etc. D’altra banda, han de proporcionar una justificació als usuaris afectats per una decisió de moderació de contingut, com ara la supressió de continguts o la suspensió de comptes, incloure aquesta justificació a la base de dades per a la transparència de la Llei de Serveis Digitals, i a més facilitar als usuaris l’accés a un mecanisme de reclamació per a impugnar les decisions de moderació de contingut. És d’obligat compliment publicar un informe dels procediments de moderació de contingut, com a mínim un cop l’any. Les condicions generals i els paràmetres utilitzats pels seus sistemes de recomanació de contingut han de ser clars i estan obligats a designar un punt de contacte per a les autoritats, així com per als usuaris.

D’aquesta manera la Llei de Serveis Digitals protegeix els usuaris contra els continguts il·lícits, els productes falsificats i la desinformació. Promou la transparència en les decisions de moderació de contingut i els algoritmes de les plataformes. Fomenta la competència en el mercat digital i crea un entorn online més segur, equitatiu i transparent per a tots els usuaris de la UE.

Dins d’aquest marc reglamentari el 19 de febrer de 2024 la Comissió Europea ha obert un procediment formal per avaluar si TikTok incompleix la Llei de Serveis Digitals en quatre àrees principals vinculades a la protecció dels menors, a la transparència publicitària, a l’accés a les dades per part dels investigadors i a la gestió de riscos del disseny addictiu i el contingut nociu.

Basant-se en la investigació preliminar duta a terme fins ara, inclosa una anàlisi de l’informe d’avaluació de riscos enviat per TikTok al mes de setembre de 2023, així com les respostes de TikTok a les sol·licituds formals d’informació de la Comissió (sobre contingut il·legal, protecció dels menors i accés a les dades).

Amb aquesta avaluació dels incompliments respecte a la protecció dels menors, la Comissió Europea qüestiona l’eficàcia de les eines de verificació de l’edat de TikTok i la configuració predeterminada de la privacitat per als menors. A més, les mesures de mitigació aplicades en aquest sentit, en particular les eines de verificació de l’edat utilitzades per TikTok per impedir l’accés dels menors al contingut inapropiat, poden no ser raonables, proporcionades i efectives.

Pel que fa a la transparència publicitària, la investigació se centra en la manca d’un repositori consultable d’anuncis i en possibles deficiències en la informació proporcionada als usuaris.

En l’àrea de l’accés a les dades, la Comissió Europea considera que TikTok no facilita als investigadors un accés transparent a les dades públiques de la plataforma.

I finalment avalua la Gestió de riscos on la Comissió Europea examina si TikTok està prenent mesures suficients per mitigar els riscos addictius deguts al seu disseny inclosos els sistemes algorítmics, que poden estimular addiccions conductuals i per evitar la difusió de contingut nociu.

Aquesta avaluació és necessària per contrarestar els riscos potencials per a l’exercici del dret fonamental al benestar físic i mental de la persona, el respecte dels drets del nen i el seu impacte en els processos de radicalització.

Les conseqüències, si es demostren aquests incompliments, serien que TikTok afrontaria sancions importants, com ara multes o la suspensió dels seus serveis a la Unió Europea.

L’obertura d’un procediment formal autoritza la Comissió a prendre mesures d’aplicació addicionals, com ara mesures provisionals i decisions de no compliment. La Comissió també està autoritzada a acceptar qualsevol compromís adquirit per TikTok per solucionar els assumptes sotmesos al procediment.

El que sí que podem afirmar és que la decisió de la Comissió Europea marcarà un precedent important per a l’aplicació de la Llei de Serveis Digitals i que el cas podria tenir un impacte significatiu en el model de negoci de TikTok i la seva operativa dins d’Europa.

La Comissió Europea està adoptant una postura dura contra les grans plataformes tecnològiques per garantir el compliment de la Llei de Serveis Digitals i la investigació de TikTok posa de manifest els reptes de la regulació de les plataformes en línia i de la influència que tenen aquestes en la societat i en concret en els menors amb la seva interacció humana i definició com a persones.

Cal restar a l’espera per veure si l’obertura d’aquest procediment formal contra TikTok és un pas important per a la protecció dels usuaris en línia a la Unió Europea i si el resultat del cas tindrà un impacte significatiu en el panorama digital europeu.