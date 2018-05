La «gratitud»; saps el poder que pot arribar a tenir aquesta simple paraula?

No és solament una paraula, és una de les portes d’accés directe cap a la felicitat, però quan de temps dediques a ser més agraït ?

Avui dia en la nostra societat utilitzem la gratitud com a moneda de canvi quan rebem un bé o un servei, és al que estem acostumats, per educació, però poques vegades ens parem a pensar i tanquem els ulls i donem les gràcies per la vida que tenim, per qui som i per tots els esdeveniments pels quals hem passat per poder créixer i ser més conscients de la nostra existència. No et culpis per això, vius en una societat que està constantment bombardejant-te amb informació i cada dia li dediques un temps increïble per processar tota aquesta informació i tens tan poc temps en moltes ocasions per poder parar a pensar que t’oblides fins tot del teu propi creixement personal. Ara bé, et demano que et preguntis en quins moments de la teva vida t’has queixat de les teves situacions i què és el que t’ha aportat?

M’imagino que el que generen en tu, és major frustració, estrès, impotència fins al punt de no poder avançar i quedar-te estancat. Però quan conscientment has agraït des del cor, què és el que has sentit?

Estic convençut que una gran sensació de pau i satisfacció personal. S’han fet nombrós estudis que les persones agraïdes són més propenses a tenir nivells més alts de felicitat i menors nivells d’estrès i depressió. Ara bé, està molt be explicar tot això, però com ho podem posar en pràctica?

Et proposo un repte per a aquesta setmana si és que realment t’interessa sentir la gratitud en la teva vida i poder experimentar el resultats:

1. Fes una llista de 10 característiques per les quals et sentis agraït. Al final de cada característica dona les gràcies amb la major intensitat possible.

2. Fes una llista de 10 característiques per les quals et queixes, i mira-ho des d’un punt de vista diferent en com pots agrair aquesta queixa, per exemple: haig d’anar a treballar caminant (queixa). Gràcies per tenir cames i poder anar caminant al treball. Aquest exercici tan simple et permetrà estar agraït per coses tan importants com les teves cames.

3. Cada dia abans d’anar-te a dormir dona les gràcies pel dia que has tingut encara que no hagi estat el que esperaves, i en despertar-te dona les gràcies per poder viure un dia més i poder fer-ho des de la gratitud.

4. Escriu-li a qualsevol persona, conegut, client, unes gràcies en una nota.

5. I a partir d’aquest dia, comença a sentir-te agraït per la vida, cada dia de la teva vida.

Recorda que cada dia tens una oportunitat per poder començar a viure la teva vida al màxim, agraint cada instant viscut, aprenent dels teus errors que t’han portat a millorar. El teu enfocament serà primordial per començar amb aquest nou propòsit. Gràcies per llegir aquestes línies i el temps que has dedicat a sentir-te més agraït