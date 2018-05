Et demano un instant del teu temps perquè llegeixis aquestes línies que poden ajudar a revolucionar la consciència d’aquells que poden donar pas a una nova tendència: la capacitat dels líders empresarials a motivar als seus treballadors i ser un model per a la resta.

Saps que estan creixent les empreses que inverteixen en la felicitat dels seus treballadors?

És un fet que els que han experimentat una atmosfera de benestar laboral, han treballat amb més energia, incrementant la seva felicitat i sent persones més productives amb la seva vida i la seva feina!

Doncs sí, és una pràctica cada cop més habitual a nivell mundial que les mateixes empreses inverteixin en activitats que involucrin a tots els empleats en fomentar un ambient d’unió laboral. A més, s’incrementa una participació més directa de professionals que vetllin per l’estudi i l’elaboració de tècniques de motivació amb tallers, taules de participació o simplement donant suport als caps per oferir les eines necessàries per a una millora col·lectiva.

Però estan els empresaris i polítics de la nostra petita i bella nació realitzant algun pas per a aquest canvi?

És molt possible que molt pocs estiguin prenent la iniciativa. Anem a veure mitjançant l’escolta quines són les frases que més repeteix un treballador i que produeixen una desvalorització personal encarada en el món laboral.

Aquesta és una recopilació amb les frases més escoltades. Atents:

1. No em sento valorat/a pel meu cap.

2. Sempre et diuen el dolent i mai el bó.

3. No agraeixen el nostre treball.

4. Ens exigeixen responsabilitats que no hauríem d’assumir.

5. Ens tracten malament verbalment en moltes ocasions, i fins i tot també nomenar situacions d’assetjament o mobing.

6. Exigències constants de resultats que van per sobre de les possibilitats del treballador.

I podríem nomenar moltíssims més.

Aquests ingredients són claus per veure a treballadors deprimits i sense cap motivació.

Però quins són els ingredients fonamentals per tenir un treballador motivat?

Una de les característiques que un líder ha de tenir és la consciència d’observar que totes les persones tenen virtuts i limitacions. A més, sap com dirigir la motivació perquè aquestes limitacions es converteixin en virtuts. Convenç al treballador mitjançant l’ús del raonaments i reforçant les seves capacitats per realitzar el treball. És una persona que on veu un problema veu una oportunitat per seguir creixent, inspira confiança en els altres, escolta les preocupacions dels seus treballadors tant laborals com personals i manté la jerarquia ben definida utilitzant-la de forma inspiradora, no per intimidar i demostrar qui mana.

He pogut arribar a observar personalment la falta d’humanitat que hi ha en molts caps d’empresa. No tan sols això, el conflicte que tenen molts departaments d’un mateix col·lectiu entre ells és un tema molt important que parlarem en el següent article, però també com moltes empreses tenen la seva pròpia taula de seguiment ètica- moral amb el treballador i la gran majoria no la compleixen.

Imagina’t l’impacte que crea en els treballadors veure que el seu referent laboral no compleix ni amb el que diu que ha de complir. Recordem per uns moments el significat de l’arquetip de la taula rodona artúrica, o és que ja no té cap significat?

Crec fermament que tenim les capacitats pel canvi de consciència en la felicitat laboral però s’ha de tenir present que és el què vols per a la teva empresa: un cap o un líder? I acabo amb un lema molt oblidat: Virtus Unita Fortiur.

Et recorda a alguna cosa?