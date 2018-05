Dediquem un moment a pensar en els nostres hàbits. Aquests, com indica la paraula, són aspectes que habitualment fas de forma rutinària. És a dir, des dels primers anys de vida anem integrant hàbits fonamentals per poder desenvolupar-nos en la vida i en la societat. Per tant, en el transcurs d’anar repetint constantment una acció acabem integrant diferents hàbits en la nostra vida. No obstant això, què hi ha d’aquests que integrem i que ens donen un resultat limitat?Ara bé, molta gent vol realitzar canvis en la seva vida però no ho acaba d’aconseguir i/o fins i tot iniciar, perquè ni tan sols es molesten a observar quins són aquells hàbits que els limiten en el seu desenvolupament. Tant sigui per falta de consciència o per sentir-se aferrats a una dinàmica normalitzada. Un dels aspectes que cal realitzar és quan decidim prendre certs passos en la nostra vida cap a un canvi, sigui personal o col·lectiu. S’engeguen idees que inspiren una gran motivació però es veuen bloquejades per certs hàbits que prediuen el resultat. Podríem dir que els hàbits són com a engranatges, si no estan acuradament col·locats a consciència poden provocar un estancament en la nostra existència

La gran majoria de nosaltres no prestem l’atenció que mereixen realment els hàbits.

La pregunta és: no estàs cansat/da de repetir constantment aquells que et porten al mateix resultat sense aconseguir els teus objectius? Cada dia és un renaixement, així ho diu el budisme, i tens l’oportunitat de trencar aquest cicle. Cal tenir una cosa molt clara quan volem canviar un hàbit, i és la d’enfocar-nos conscientment cap a un resultat major i concretar un temps per realitzar el canvi sent realista amb tu mateix.

Per començar, si tens un objectiu en ment que et motivi i sentis una bona dosi d’inspiració com per exemple deixar de fumar, has d’enfocar-te a analitzar els hàbits que et condueixen a repetir aquest patró que ja no desitges.

Al moment que els tinguis identificats aquests seran els passos a seguir:

1. Reconeix els hàbits, encara que estiguis molt aferrat a ells, i els que consideris que et limiten.

2. Fes una llista dels nous hàbits i això és molt important. Has de posa’ls-hi una funció específica per obtenir el resultat que busques.

3. Agafa un calendari on posar la data d’inici i de finalització del teu nou hàbit. Recorda que un hàbit és crear un nou canal neuronal i necessitaràs mínim uns 20 a 30 dies, depenent de les teves resistències, per integrar-ne completament un de nou. Millor 20 dies que una vida de mals hàbits, no creus?

4. Visualitza com vas integrat aquests nous hàbits, quanta més intensitat els sentis millor s’integraran.

5. Posa en practica els nous hàbits diàriament, és totalment necessari portar a la pràctica el que volem transformar, tingues la convicció que ho aconseguiràs, posa voluntat, determinació i disciplina’t.

6. Valora tot el procés! Ho estàs fent per a tu i ho has de viure des d’aquest nen/a interior que veu la vida com un joc, celebra cada dia els pasos que estàs fent, premiar-te a tu mateix/a. Gaudeix de la teva existència i dels teus nous assoliments, feliç setmana.