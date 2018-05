Des del moment que neixem tenim el do de poder viure l’existència, no només és un privilegi, és una responsabilitat viure la nostra existència amb plenitud. Coneixem la gratitud, l’amor, l’abundància, el viure el moment com si fos l’últim, gaudir de bones companyies i assaborir els detalls més petits, abracem la vida de tal manera que ens oblidem de tots els mals de caps... I saps quin es el secret? El secret radica en com et predisposes a viure el moment conscientment cada moment. Però què li passa a la nostra societat que experimenta cada dia l’essència de poder gaudir de la vida però acaba tenint una perspectiva pessimista de l’existència i del món? Anem al passat, on concretament la visió de moltes cosmovisions, com la budista, qero, tolteca i moltes més, ens mostren que aquesta relació del món, la tenim que manifesta dins del nostre interior perquè es manifesti en el món exterior. Aquesta visió parteix de tenir una actitud i una participació conscient en el desenvolupament personal i com aquesta acaba reflectint-se. Aquest respecte feia que visquessin la seva existència en enfocar la seva visió interna i relacionar-la amb els esdeveniments quotidians que experimentaven, sobretot les que generaven una lluita interna, per començar, no miraven cap a un altra banda, reconeixien que eren responsables de generar aquestes lluites i realitzaven una sèrie de rituals específics i accions per transformar les creences i programes que els bloquejaven, aquest bloquejos o conflictes els reconeixien amb gratitud i perdó, ja que per ells era un procés que els conduirien cap a una consciència més elevada, el resultat era que no es passaven el dia pensant en el conflicte com una cosa dolenta, sinó que celebraven aquesta adversitat com un pas mes en el recorregut de la seva consciència.

Però en la nostra societat, ens oblidem ràpidament d’abraçar la vida quan apareix un conflicte o un bloqueig, mantenim una creença de rebuig cap a aquestes situacions i no les aprofitem com una oportunitat de poder créixer i poder gaudir més de la vida, seguim repetint els mateixos patrons que generen constantment un caos que ens evoquen a viure des d’una perspectiva destructiva, i no volem reconèixer, ni perdonar i culpem al món de la nostra situació i no fem res per resoldre aquesta situació, però quan arriba el final del nostre cicle de vida, en molts casos, experimenten una frustració que genera no haver gaudit de la vida.

Per abraçar la vida ens hem d’abraçar primerament a nosaltres, i per aquesta raó et proposo el seguent:

1. Canviar la teva visió interna de tu mateix, fes una recopilació de les creences que et porten a tenir una visió negativa de tu i del món que et rodeja, ara enfocat en reconèixer les coses bones que tens i comença per donar-te mostres de amor i gratitud, dedica cada dia uns minuts en reconèixer aquestes coses bones de tu i del món, funciona!

2. Perdona als teus conflictes i perdona’ls amb ells, el perdó és la CLAU per poder avançar! Pots fer un ritual escrivint una carta al teu conflicte, i quan acabis crema-la i celebra aquest procés.

3. Viu intensament cada moment, al llevar-te, visualitza com et vols sentir de radiant, posa consciència als petits detalls, com ara assaborir el menjar, una conversa...

4. Enfoca’t en tenir pensaments constructius i d’amor, manifesta’ls!

5. Cada conflicte o bloqueig que tinguis es una oportunitat per seguir creixent, la resposta està justament en la barrera que hi ha en el teu interior, reconeix aquesta etapa com un creixement, no com un bloqueig.

Cada un de nosaltres som mestres i alumnes de la nostra existència, tenim el dret a ser feliços i gaudir de la vida, però som responsables d’abraçar la vida en la seva totalitat, en un amor incondicional, no deixis de ser curiós i de voler explorar el teu interior, encara que sembli difícil la teva situació, tens les capacitats per seguir creixent en el teu camí, només has de recordar qui ets, la manifestació de l’essència de la vida, feliç setmana.

Si vols la meditació d’aquest article envia un correu, o per qualsevol dubte, [email protected]