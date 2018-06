El significat de les paraules adquireix un profund impacte en el nostre psiquisme desencadenant una emoció que pot produir pensaments que arriben a fer-nos mal. Amb això volem dir que hem après al llarg del nostre recorregut i existència un binomi en el que el significat de les paraules poden ser positives o negatives. Avui en dia utilitzem paraules sense profunditzar en l’impacte que tenen cap a nosaltres. Quan utilitzem paraules que tenen un significat constructiu, estem obrin les portes a la possibilitat i a la creació, mentre que quan les utilitzem amb una inclinació negativa estem obrin la porta al desordre i a la falta d’il·lusió o projecció.

Quan parlem de paraules que poden tenir un gran impacte en la nostra existència estem parlant de les paraules que arriben a tenir una vinculació emocional cap a nosaltres per les experiències que hem viscut i les sensacions viscudes.

En la nostra societat quan parlem d’aspectes de la vida, molt sovint ens acabem ficant les ulleres de la negació i mantenim un diàleg construït amb paraules que tenen un ressò negatiu que acaben generant en nosaltres un malestar. Així que, i si transformem una frase cap a una perspectiva més optimista, constructiva i positiva? Per a donar consciència d’aquest fet, et proposo un petit exercici per a sentir des de la part emocional l’impacte que posseeixen les paraules en la nostra vida quotidiana.

- No a la crisis. Quina imatge i sensació et ve al cap? Tanca els ulls uns segons. Plantejat quina imatge apareix en els teus pensaments i quines emocions vincules.

Ara bé, si transformem la frase anterior per:

- Si a l’abundància. Torna a tancar els ulls, quina imatge i pensaments tens i quina emoció hi vincules? Estic convençut que la gran majoria haurà tingut una experiència totalment diferent amb emocions oposades. És increïble com arriben a ser de poderoses les paraules quan estan plantejades com una afirmació o una negació.

Ara bé, quin és el llenguatge que utilitzes per comunicar-te amb tu mateix? I quines són les sensacions que et generen?

Tots hem experimentat, com un diàleg dirigit conscientment ens porta sensacions satisfactòries i ens empodera per a tenir una visió mes elevada de nosaltres.

Et proposo que fiquis atenció a les paraules que utilitzes, i revisa quins pensaments i emocions et generen. Si detectes que hi ha alguna cosa que no funciona, és que has vinculat una creença amb aquesta paraula que acaba sent la suma de paraula+pensament+emoció. Així doncs, comença per crear una nova direcció amb aquelles paraules vinculades amb un pensament negatiu i realitza una acció integrant la formula que anteriorment us he mostrat per a transformar d’una manera més plena i satisfactòria la construcció de les paraules.

Et desitjo que gaudeixis de les teves paraules. Feliç dia.

