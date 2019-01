esteu nerviosos? Jo sí. Qui no ho està quan estem a poques hores de la nit més màgica de l’any, la de l’arribada a totes les cases dels Reis Mags. És un bon moment doncs –ajuda a passar els nervis, segur- de deixar constància quina és la meva carta de desitjos per Ses Majestats i, si em permeteu, la vull compartir amb tots vosaltres. Comencem amb els que, malauradament, han estat els nostres governants els darrers vuit anys: Demòcrates per Andorra (DA).



Per a tot ells, només es pot demanar als Reis que els portin una única cosa: sacs i sacs de carbó. I, que quedi clar, res de l’ensucrat. Carbó del dolent perquè s’ho mereixen, i amb escreix. Per culpa seva som molts els ciutadans que estem vivint moments molt negres, amb salaris clarament insuficients per afrontar l’elevat nivell de vida a Andorra malgrat que per guanyar-los s’hagi de treballar hores i hores, amb preus de lloguers abusius i, en molts casos, impagables.



Situació que encara anirà a pitjor quan entri en vigor una reforma laboral que només fa que retallar drets als treballadors.Han estat vuit anys de governar clarament d’esquena a la ciutadania. Només han actuat per ajudar o beneficiar els quatre amics de sempre. Dues legislatures on, amb la seva forma de fer i amb les seves actuacions, han perjudicat seriosament a moltes persones. Reitero: molt de carbó.I ara arriba el moment de les peticions per als ciutadans, per a la gran majoria de persones que viuen i treballen per aixecar dia a dia aquest país. Crec que ens hem portat molt bé i m’agradaria que els Reis Mags ho valorin. Cal que, entre els seus regals, ens arribin uns salaris dignes per a tothom, amb els quals sigui realment possible guanyar-se bé la vida a la nostra Andorra i poder tenir un projecte de futur.



També necessitem que el preu dels lloguers baixi perquè, d’aquesta forma, poder accedit a un dret bàsic com és l’habitatge sigui factible per a totes les persones, siguin andorrans, residents indefinits o temporers.També estaria bé que els Reis, quan pugessin als seus camells, s’emportessin amb ells aquesta injusta reforma laboral que hem de començar a patir en breu els treballadors del sector privat. I, de passada, que agafin també i es duguin ben lluny la llei de funció pública que perjudicarà molt, en cas d’aprovar-se, els empleats de les nostres administracions.



Ja personalment, com a jove, m’agradaria que tinguéssim un Govern i un parlament que ens tingués en compte a l’hora de legislar. De fet, el mateix demano per al col·lectiu de la gent gran, que tant ha aportat a la nostra Andorra i que tantes vegades ha quedat en l’oblit els darrers anys per part dels qui han manat.I, per últim, un regal que considero clau. I ho deixaré clar, no cal que arribi demà passat. Ja m’espero a l’abril. Estimades Sas Majestats: els ciutadans d’Andorra necessitem que ens porteu d’aquí a uns mesos un nou Govern que realment ens escolti, un executiu que a l’hora de prendre decisions i mesures, ho faci pensant en el bé comú, en tots nosaltres, i no únicament en els quatre de sempre. Que tingui present quines són les nostres necessitats i demandes, les tingui en compte i les tiri endavant. Seria el millor regal que podem tenir a Andorra.Bon any 2019 a tots i a totes.