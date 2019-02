Dimecres passat el ministre portaveu va escenificar el darrer fracàs estrepitós del govern de Demòcrates per Andorra: la revocació de la concessió del casino a Jocs, SA. Un cop més, se n’ha anat en orris el que havia de ser un altre dels projectes estratègics d’aquest govern.

Tenint en compte que a l’actual legislatura li queden vuit setmanes mal comptades, hom esperaria que aquest altre projecte fallit fos el darrer que veiéssim, però, després dels vuit anys de DA al capdavant de l’Executiu, malauradament no podem subestimar la capacitat de sorpresa dels nostres dirigents.

Els antecedents així ho indiquen: l’heliport al Patapou, la font de colors, el recinte multifuncional, l’heliport a la Comella, el projecte del ràfting a la Valira, el centre d’alt rendiment en alçada, l’edifici The Cloud, l’heliport a les Tresoles... i ara el casino! Projectes estrella que havien de convertir-se en els emblemes del govern de DA.

És una evidència que DA no ha estat a l’altura de les circumstàncies a l’hora de gestionar la cosa pública. No només tots aquests projectes no han vist la llum, sinó que han servit per dilapidar pel camí desenes de milers d’euros de tots els contribuents, diners que els ministres de DA no han tingut inconvenient a llençar directament a les escombraries.

Tot allò relacionat amb el concurs per a la concessió de la llicència del casino ha estat envoltat de controvèrsia des del principi. Un cop feta la polèmica adjudicació (si el que es volia era una infraestructura senzilla, no calia convocar un concurs internacional), aquesta va ser recorreguda a instàncies judicials per part de tots els concurrents que van quedar-ne exclosos.

La revisió dels paràmetres de les bases del concurs no va fer altra cosa que augmentar els dubtes sobre la manera de fer de DA. La reserva del nom comercial ha suposat un altre sainet, que demostra la seva incapacitat de regular aspectes ben senzills. Ara la suspensió de la llicència qüestiona novament els procediments de l’Executiu en tot aquest afer. Les bases del concurs, a més, no recollien com calia procedir si arribava a passar el que ha acabat passant. Un despropòsit darrere l’altre!

Els representants de la societat afectada ja han anunciat que recorreran contra la suspensió de la concessió i, si fa falta, es querellaran contra el govern. Les societats que van quedar excloses ja van presentar els seus recursos al seu dia. Tot apunta que els costos que haurà d’assumir l’Estat per refer tants despropòsits engruixiran la factura de despeses que caldrà cobrir amb més diner públic.

I tot plegat, amb la fatxendaria a què DA ens té acostumats: ells defensen que ho han fet tot bé i, per tant, davant tanta inoperància ni els passa pel cap demanar cap responsabilitat ni que ningú dimiteixi. És aquest el tipus de govern que volem continuar tenint al país?