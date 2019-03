Ala Massana no podem evitar embolicar la troca sempre que arriben eleccions, i enguany no ha sigut cap excepció. No obstant això, fins a principis de febrer, tot apuntava que, per variar, regnaria certa calma políticament parlant.

Hem de recordar que des de la creació de la plataforma Ciutadans Compromesos el 2011, els seus integrants hem defensat per activa i per passiva que aquesta plataforma esdevenia de vocació purament comunal i que precisament la grandesa d’aquest projecte raïa en el fet que la gestió comunal permetia que diferents sensibilitats apartessin els seus colors polítics per treballar conjuntament en un projecte que, al meu entendre, ha esdevingut tot un èxit.

Així ha sigut aquests darrers anys i així quedà ratificat a la reunió de la formació del passat desembre, on la immensa majoria dels presents vam acordar que CC s’havia de quedar al marge de les pròximes eleccions generals, donant plena llibertat als seus integrants per a donar suport a qualsevulla de les llistes que hi concorreguessin, fins i tot va sorgir la idea de crear una llista territorial independent a proposta del qui avui lidera la de CC.

També vàrem sortir amb la satisfacció de saber que els actuals membres que conformen la majoria comunal tenien plena intenció d’acabar la tasca per la qual els vàrem votar en massa a les darreres comunals tot i admetre que alguns d’ells havien rebut ofertes per ocupar trones molt més còmodes i importants que les de la nostra Casa Comuna. Ben lloable per la seva part.

Fins aquí tot clar, les diverses sensibilitats que integren CC varen començar a moure fitxa, preparant llistes, buscant suports i tots aquells moviments de noms, rumors i càlculs matemàtics tan característics en època electoral. Tot plegat respectant la decisió de mantenir la marca comunal al marge.

Tanmateix, a escasses setmanes del tancament de llistes i arran d’un únic missatge a un grup de whatsapp de simpatitzants de CC, va néixer la sorprenent idea de concórrer a les properes eleccions generals en una llista territorial sota les sigles de Ciutadans Compromesos. Després de diverses emoticones d’aplaudiments a aquest missatge, se’ns convocà en reunió per «estudiar» el tema.

Així doncs, a vuit dies del termini per al tancament de llistes, quan diverses forces polítiques ja estaven encarant els últims detalls de les seves respectives llistes, acudírem expectants a aquesta inusual convocatòria.

Sense entrar massa en detall del contingut d’aquesta reunió, ja se n’ha parlat en diverses ocasions, voldria detallar un parell d’aspectes que potser han passat més desapercebuts.

En primer lloc, una reunió que, teòricament era per parlar d’aquesta «possibilitat» plantejada, esdevingué pràcticament en una declaració d’intencions ja consensuada per la cúpula de la formació, ja que tan sols començar, se’ns deixà clar que aquesta opció ja havia sigut aprovada per la totalitat dels onze membres del comú així com de «diverses personalitats consultades». Alea iacta est! Doncs seria rocambolesc que aquell ple convocat postulés en contra del que ja s’havia acordat pels de dalt…

Malgrat això, alguns encara prenguérem la paraula per qüestionar-nos aquest canvi de parer tan brusc i visiblement precuinat respecte al que ja s’havia acordat al desembre. Pocs aclariments vàrem obtenir, puix que semblava que ja estava tot decidit. Això sí, no va faltar el retret en to del tot despectiu i improcedent sobre un afer que no venia pas a compte de res, com és el pacte L’A-PS, doncs estàvem debatent sobre qüestions purament de CC i no del que feien o deixaven de fer la resta de forces polítiques a escala nacional.

Curiosament, l’autor d’aquest atac amb males maneres, és el mateix qui proposà per whatsapp la creació d’aquesta llista territorial (sota l’amenaça, val a dir, que si no es feia així, marxava de CC). I, per més inri, també fou el mateix qui posteriorment s’integrà, a mà alçada, al comitè electoral que presumptament hauria de confeccionar la llista territorial de Ciutadans Compromesos. Aquest no és el tarannà que sempre ha portat per bandera la nostra formació parroquial.

Se’ns proposà a les diverses sensibilitats d’incloure un membre cada un en aquest suposat comitè electoral, un comitè que, per altra banda, ja gaudia de la majoria suficient per garantir que passarien els noms que ja tenien pensats, i, per descomptat, així ha esdevingut. És per aquesta raó que Liberals no hi volguérem participar, perquè sabíem perfectament que ja estava tot amanit i així ens ho han confirmat en veure la llista que finalment CC ha acabat presentant, clarament els hi sobràvem.

Tal fou la fogonada d’aquesta llista precuinada que, fins i tot els Verds, que des de l’inici donaren suport aquesta iniciativa, en sortirien escaldats, doncs el xef de cuina d’aquesta nova llista no li agradava l’ingredient que li havien proposat. El comitè havia de seguir la recepta que el seu xef havia encomanat, i així ho va deixar ben clar ahir en declaracions al Diari d’Andorra: «No només cal gent vàlida i responsable, sinó que també tinguin la meva confiança personal». D’aquesta manera s’asseguraria poder confeccionar la llista al seu gust, a l’estil de la vella política. Reafirma així, la teoria que la funció d’aquell Comitè Electoral que suposadament havia d’escollir els cinc candidats, era purament simbòlica, doncs el «xef» ja tenia la recepta a taula...

En conclusió, una llista que s’autodefinia com a integradora i de consens, creada per mantenir a CC unit i donar suport per totes les sensibilitats que l’integraven, ha acabat esdevenint una llista amb el suport només per DA i gairebé ningú més. Per aquest motiu, pensem que aquesta llista no hauria d’anar sota les sigles de Ciutadans Compromesos, CC no és això, no és un grup de whatsapp, ni un comitè elegit a dit, ni un partit de personalismes. CC està molt per sobre d’això.