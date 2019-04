Quantes vegades, en algun moment has posat tota la teva consciència en generar una energia que et portés a superar-te?

Cada dia ens despertem, repetim constantment els mateixos patrons i rituals. Quan ens llevem, despertem dins de nosaltres una sèrie de pensaments i emocions, que amb la repetició constant, acaben per convertir-se en un tatuatge més de la nostra psique i acaba tenint repercussions en la nostra vida i els somiats resultats.



Però tenim alguna eina que ens permeti adquirir l’energia indispensable dels matins per poder tenir un dia més productiu, més màgic? Et sorprendria els resultats que obtindries si realitzessis alguns petits canvis només en llevar-te i en anar a dormir. Grans d’esportistes i persones de gran èxit en l’àmbit mundial posen en pràctica algunes eines que ajuda a transformar la seva realitat. Moltes d’aquestes eines no són gens noves, tenim tot un plegat de coneixements que la humanitat ens ha anat deixant com ous de Pasqua al jardí. Abans de començar has de tenir molt clar que la disciplina juga un paper fonamental per integrar aquests nous hàbits.



La respiració és realment important, saps per què? Com millor oxigenes els teus pulmons, el teu cervell estarà més oxigenat, això es tradueix en una millor pau mental i així podràs dirigir d’una manera més efectiva els teus pensaments. Et recomano una inhalació profunda i suau i una exhalació suau, d’uns sis segons per cada un.



Comencem amb la pràctica:

1. Quan te’n vagis a dormir, visualitza’t a tu mateix/a. Omple’t d’energia, de poder, de voluntat, del que et doni la gana. Estampa’t aquesta imatge i sobretot la sensació que et genera visualitzar-te i agraeix poder generar-te a tu mateix/a aquesta vivència.

2. Al llevar-te, respira profundament, fes-ho unes cinc vegades mínim, enfocat en sentir la mateixa energia que vas visualitzar la nit anterior, els mateixos pensaments i emocions.

3. Fes afirmacions constructives de tu mateix/a, per invocar amb paraules les sensacions i l’energia que vols manifestar. Has vist algun cop quan un entrenador parlar amb els seus jugadors i al final de la xerrada motivadora tots diuen una paraula conjuntament? Si és el cas, que estic segur que saps del que parlo i com unes paraules poden arribar a generar tal energia que arribi a canviar un resultat que ningú s’esperava.

4. Podràs realitzar aquestes eines en qualsevol lloc, només necessites la respiració, la visualització, l’emoció i la paraula per generar l’energia que vols manifestar.

Aquestes eines són realment senzilles i efectives. La constància i la perseverança farà de tu mateix/a un exemple que et demostrarà que pots manifestar l’energia i l’actitud que desitgis tenir. Només has de creure en tu, ja que ets una manifestació conscient de l’univers, i l’univers, sempre escolta.

Que tinguis una vida plena d’energia.

Coach personal. Coach iniciàtic

E-mail: [email protected]

Instagram: revolucionando_conciencia