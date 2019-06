Després de 18 anys de recorregut, 4 nous Premis Àgora Cultural del Principat d’Andorra van ser atorgats la nit del dia 11 de juny: Joan BURGUÉS i MARTISELLA, Maria Felissa DOMINGO i MOLINS, Simó DURÓ i COMA i Anna RIBERAYGUA i MONTAGUT/Pere Miquel FONOLLEDA i PÉREZ. Activisme i voluntariat culturals portats al seu límit, amb constància i continuïtat, amb brillantor i eficàcia, havent-ne assumit el protagonisme durant els darrers 50 anys.

Cultura feta des de la base, per a la base, que no és altra sinó la societat andorrana. Però cultura conscient de ser-ho. Una cultura col·lectiva, feta des de col·lectius i per a la comunitat del país.

Joan BURGUÉS i MARTISELLA, fotògraf i cineasta atemporal, baula d’unió entre el passat, el present i el futur.

“Reporter gràfic en les diferents formes d’espais i situacions viscudes”, a la recerca de l’art a través de la imatge, en format fotografia o cinema. President de la Federació Andorrana de Fotografia. President del Cercle de les Arts i les Lletres des de la seva creació, que enguany fa 50 anys i que ha aglutinat entorn seu un equip que han fet realitat els Jocs Florals, la Nit Literària, els Premis d’Art, i tants altres esdeveniments que han omplert l’espai cultural andorrà al llarg del darrer mig segle. El Josep Maria Ubach i Bernada ho va retratar en el seu parlament de mèrits.

Maria Felissa DOMINGO i MOLINS, una tot terreny, clara expressió del millor voluntariat en pro de l’associacionisme cultural, amb la seva presència activa al llarg dels darrers 30 anys en diverses associacions culturals com la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany, el Cercle de les Arts i les Lletres, la Federació Andorrana de Fotografia, el Cineclub de les VALLS, el Centre de la Cultura Catalana i Velles Cases Andorranes.

En Jordi TUDÓ I MONTANYA ho va testimoniar i saldar.

Simó DURÓ i COMA o el compromís del mestre en la defensa de la cultura i tradicions andorranes, amb una incansable presència i sensibilitat manifestada a través d’associacions com el Cercle de les Arts i les Lletres, amb projectes tan bàsics però sòlids i necessaris com els Jocs Florals, a la base de la base. La seva presència en altres entitats i la seva personalitat reflectida en les seves glosses a altres personalitats que han contribuït a fer realitat tants projectes culturals....

La Maria MARQUET i MANDICÓ ho va desglossar i la Marta DÉU i PEDREROL ho va cantar.

El duo Anna RIBERAYGUA i MONTAGUT/Pere Miquel FONOLLEDA i PÉREZ, dos referents de l’activisme cultural andorrà a nivell col·lectiu en diferents moviments, siguin socials com el de la creació de l’Escola Andorrana, siguin mediambientals o de defensa i protecció de la natura, amb les entitats OPNIMA i ADN. Dues ànimes sensibles incansables que, tot i haver fet “el que hem volgut” han ofert un espai permanent i actiu de cultura a través de la Llibreria La Puça, que no ha parat d’evolucionar per adaptar-se a les necessitats canviants de la societat andorrana i oferir llibres, serveis i esdeveniments culturals de tota mena.

En Josep DALLERES i CODINA va recitar diferents seqüències vitals de l’Anna i Pere Miquel o del Pere Miquel i l’Anna.

I aquesta Cultura Conscient que volem permanent, tot i ser feta des de la base i per a la base i ser cultura de base, és necessària doblement. Primer perquè és conscient, sap què vol i per què. I segon perquè és el sòcol o base sobre la qual pren sentit tota la resta del món de la cultura.

I aquest sòcol i aquesta base no pot bastir-se sense l’associacionisme i el voluntariat cultural. I a Andorra una part d’aquest el constitueix la plataforma d’Àgora Cultural amb les seves avui 25 entitats: Velles Cases Andorranes, Associació de Músics d’Andorra, Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra, Associació Andorrana del Còmic, l’Animació i la Il·lustració, Associació de Meteorologia d’Andorra i Ciències de l’Atmosfera, Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra, Associació Fallaires d’Andorra la Vella, Associació Grup de Creació - La Xarranca, Associació Musical d’Amics de Mozart, Associació per la Defensa de la Natura, Associació Sociocultural Averroes, Castellers d’Andorra, Centre de la Cultura Catalana, Cercle de les Arts i de les Lletres, Cineclub de les Valls, Cor de Petits Cantors del Principat d’Andorra, Coral Casamanya, Esbart Santa Anna, Federació Andorrana de Fotografia, Grup d’Amics de les Matemàtiques d’Andorra, Grup de Folklore – Casa de Portugal, Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, ICOM Andorra, Orfeó Andorrà i Societat Andorrana de Ciències, al front de la qual, com a Secretariat 2019, es troba Velles Cases Andorranes.

En Claude BENET i MAS, el seu president, va llegir el Manifest Cultural del Dia de la Cultura 2019, i va fer-se seva la definició de cultura com allò que ens relaciona amb el món que ens envolta.

Va advertir de la desnaturalització d’Andorra i de la uniformització a nivell cultural. I va reivindicar la sensibilització pel patrimoni cultural, pel paisatge, les tradicions i les institucions.

I aquesta relació amb el món que ens envolta, conscient, es va expressar també a través de les excel·lents actuacions del Grup de saxos de l’Institut de Música d’Andorra la Vella amb l’Efrem ROCA i Christian FOUBERT, Cintia LACUBE, Ramon ROSSELL, Laura FABREGAT i Jordi BOSCH.

De la del Duo d’acordions del IMAV amb la Pilar PLANAVILA i Gautier BLANCHARD.

I la del Cor de Petits Cantors del Principat d’Andorra dirigits per Catherine METAYER.

I amb els esperançadors parlaments finals del cap de Govern Xavier ESPOT i ZAMORA i de la síndica general Roser SUÑÉ i PASCUET.

Ser conscients de la nostra aportació a la cultura i de la cultura que ens envolta, i actuar en conseqüència, és potser l’acte o el gest darrer que ens perviurà i per tant l’únic que realment llegarem a les generacions futures i al món que les envoltarà.

Segur que val la pena fer-ho, com ho han fet les generacions que ens han precedit i avui valorem i apreciem el seu llegat.