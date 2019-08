Carles Enseñat

La legislatura tot just arrenca i, després de la pausa de l’estiu, l’activitat parlamentària tornarà al seu ritme normal, atenent les inquietuds socials, dibuixant un projecte per a Andorra de benestar que sigui sostenible. La sostenibilitat, de fet, era un dels eixos del programa amb què els Demòcrates vam concórrer a les eleccions del mes d’abril passat, amb apartats sencers dedicats a temes tan rellevants com la política energètica, la gestió de l’aigua, l’economia circular, el patrimoni natural o les accions pel clima.

El canvi climàtic és, certament, una preocupació global i una responsabilitat per a les persones que avui dia ens trobem al capdavant de les diferents institucions. No com una amenaça de futur, que és com s’ha abordat habitualment, sinó com l’emergència ecològica que és ara mateix. Les onades de calor d’aquest estiu han fet que se’n tornés a parlar a les xarxes socials i als mitjans de comunicació. Perquè ja ningú no pot negar el que és una evidència. Més enllà de les altes temperatures, que cada vegada són més extremes i s’allarguen més en el temps, el desgel dels pols terrestres ens commina a actuar de manera urgent i decidida. Per nosaltres, però sobretot per a les generacions futures que heretaran el món que nosaltres els lleguem.

Són justament els més joves els que s’han començat a mobilitzar, demanant que els adults, els responsables polítics i econòmics, prenguem mesures que no poden ajornar-se més. El moviment Fridays For Future va ser impulsat per l’activista sueca Greta Thunberg, una adolescent que va llançar una crida perquè els joves facin vaga tots els divendres per reclamar accions contra el canvi climàtic.

A Andorra també tenim el nostre grup de joves mobilitzats pel clima i va ser amb ells amb qui primer ens vam reunir els Grups Parlamentaris Demòcrata, Liberal i Ciutadans Compromesos, per tal de presentar-los la proposta d’acord que tenim intenció d’entrar a tràmit parlamentari el proper mes de setembre. El text, que reconeix la crisi climàtica i declara l’estat d’emergència climàtica i ecològica, pretén impulsar les accions previstes en la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic, recull els punts programàtics més destacats de les tres formacions en aquest aspecte i alhora incorpora mesures innovadores inspirades en les reivindicacions del moviment Fridays For Future. L’objectiu principal de la resolució és reduir les emissions anuals de gasos d’efecte hivernacle en un 37% l’any 2030 i arribar a la neutralitat carboni l’any 2050.

El contingut de la proposta d’acord, però, no està tancat, ja que la intenció és que Fridays For Future Andorra pugui fer-hi les seves aportacions, així com les seccions juvenils de les formacions polítiques que han impulsat el document. A més, la tramitació parlamentària permetrà que la resta de grups també hi puguin treballar, convençuts com estem que la lluita contra el canvi climàtic s’ha d’abordar de manera conjunta, amb una perspectiva àmplia i transversal. Perquè la implicació de tots és l’única garantia per evitar un desastre ecològic més gran. La cura del clima i, en general, de tot l’entorn ha de convertir-se en un dels valors fonamentals i propis de l’Andorra del segle XXI.