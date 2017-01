Editorial Professionals de l’estranger per ocupar alts càrrecs

La contractació de professionals de l’estranger per ocupar alts càrrecs a Andorra és, principalment per a l’oposició parlamentària, un símptoma de que el Govern no confia en la gent del país i, per tant, representa acceptar el fracàs de la preparació que reben els nostres joves de cara a encetar una trajectòria professional.

Tradicionalment els diferents governs han optat per buscar l’assessorament fora, a vegades abonant petites fortunes per uns dossiers que hagués pogut elaborar qualsevol persona amb coneixements sobre el tema. Als calaixos dels ministeris hi ha informes i estudis ple d’obvietats que no s’han fet servir i que han engreixat la paperassa de l’edifici administratiu.

És normal, doncs, que hi hagi tanta suspicàcia en aquest tema. S’ha de pensar, però, que la tria que es fa és en funció de la capacitat, encara que els sous desorbitats que es paguen en alguns casos indueix a creure que es sobrevalora la vàlua quan el professional ve de fora.

En aquests moments hi ha dos càrrecs que estan originant una forta crispació parlamentària. Un d’ells fa referència a la nova persona que ocuparà la direcció de l’INAF substituint Maria Cosan. Malgrat que Andorra té un gran nombre de professionals treballant en el món de les finances, el Govern no ha trobat en el país la persona adequada. El grup liberal sospita que el salari del director de l’INAF creix amb el relleu. L’Executiu ho haurà d’aclarir.

Un altre cas té relació amb la direcció de la Policia. SDP rebutja que algú que no tingui la nacionalitat andorrana pugui optar a dirigir el cos. Aquesta és una de les 17 esmenes que la formació ha presentat al projecte de modificació de la Llei qualificada del Cos de Policia, que tramita el Consell General. Aquest cop hi ha consellers de DA que tampoc volen un director estranger.