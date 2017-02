Editorial Comuns i oposició al Consell no comparteixen opinions

Els grups parlamentaris han de decidir demà al Consell General si mantenen la congelació de les transferències als comuns –tal i com defensa l’Executiu– o es deixa d’aplicar aquesta mesura, que va ser acordada amb els cònsols.

El pressupost que es votarà demà inclou una disposició per la qual es modifica la Llei qualificada de transferències perquè no es traspassi als comuns els 54,6 milions d’euros previstos al projecte de pressupost. Però el Govern té un problema perquè necessita una majoria qualificada que de moment no té, una majoria que no té a la circumscripció nacional, on necessita tres vots més.

Si es desbloquegen les transferències l’Executiu es trobarà amb un problema que no va contemplar quan va elaborar el pressupost per aquest any, ja que haurà de pagar a les corporacions locals una suma important que haurà de treure d’alguna altra partida.

Però aquesta incertesa que hi ha al Consell General es transforma en tranquil·litat quan són els comuns els que opinen. Ahir es va celebrar una reunió de cònsols a l’estació de Pal i David Baró, que va exercir com a portaveu de la resta de dirigents parroquials, va acatar la congelació si així es decideix al parlament. És més, d’alguna manera van opinar que es tractaria de la decisió més adequada perquè, segons va manifestar el cònsol de la Massana, hi ha un pacte institucional que s’ha de respectar i per tant s’ha de mantenir la congelació.

Resulta un tant sorprenent aquest posicionament d’uns comuns que estan ofegats pel deute i que han deixat de fer inversions o, el que és el mateix, de fer millores a les seves parròquies, tot i que es cert que la situació de les finances del Govern tampoc és pròspera. I més sorprenent és aquesta barreja de criteris, amb una oposició parlamentària contrària a la congelació d’uns diners per a uns comuns que hi estan d’acord.