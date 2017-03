Editorial Apostar amb fum fa millorar el compte d’explotació

El Consell de Ministres va aprovar ahir el Reglament regulador de la qualitat de l’aire interior de les zones de joc dels casinos i bingos. Es tracta simplement de desplegar la Llei de regulació dels jocs d’atzar que inclou les zones de joc dels casinos i bingos com a espais exempts de la prohibició de fumar. El Govern aplica el que ja es fa en la immensa majoria de sales de joc, deixar que els clients fumin sota el pretext que així es juga més i per tant es gasten més diners.

Un estudi va calcular que la prohibició de fumar a Nevada podria significar una disminució del 7,5% en els jocs durant el seu primer any complet. En aquest informe s’evidència que la prohibició de fumar genera fortes caigudes en els ingressos de joc. Per exemple, el mercat del joc de l’estat de Delaware va caure un 11,3% després de la prohibició de fumar a l’any 2002.

La prohibició de fumar altera els patrons d’apostes dels clients, ja que durant la pausa es pot decidir deixar d’apostar, tant si s’està guanyant o perdent.

Molts governs s’han inclinat per aquesta exempció als casinos, amb una decisió que no amaga que es dona prioritat als interessos d’una empresa privada per davant de la salut dels clients i dels treballadors.

Andorra no serà una excepció. Eurovegas va exigir al Govern de Madrid que es permetés fumar als seus casinos sota l’amenaça de no fer la inversió, cosa que encara no ha fet.

El 2014, el ministre de la Presidència, Antoni Riberaygua, va presentar les grans línies del projecte de llei de regulació dels jocs d’atzar, i va defensar que s’hi pugui fumar perquè el compte d’explotació minvaria almenys un 20%. Aquesta doble moral despista als ciutadans, a Andorra i a tot el món.