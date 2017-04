Editorial Avís als que pensen que enverinar no té càstig

Comença a ser massa habitual l’enverinament de gossos i gats per la ingesta de boletes decarn picada amb matarrates i també amb vidres. Aquests episodis es repeteixen a diverses parròquies com Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella o Escaldes-Engordany. Les darreres notícies provenen de Terravella, on un gos ha mort. Lògicament s’ha estés el nerviosisme entre els propietaris d’animals que exigeixen als comuns que intensifiquin la vigilància per intentar identificar els autors d’aquests actes salvatges.

Ens consta que les corporacions comunals tenen en compte aquests successos i que els agents de circulació tenen indicacions de vigilar determinades zones i d’estar atents a possibles actituds sospitoses.

El problema és que no és gens fàcil donar amb els autors. Hi actuen en solitari i amb la facilitat que suposa deixar caure uns trossos de carn amb verí. El veritable interrogant, a banda de conèixer qui són, és saber què els hi provoca aquesta ràbia, aquest odi cap els animals que els porta a matar. No és una conducta normal encara que la correcció ha d’arribar per la via punitiva, per aconseguir identificar-los i que rebin un càstig exemplar.

Únicament amb vigilància dels agents comunals no n’hi ha prou. En aquestes situacions és indispensable la col·laboració ciutadana, facilitar qualsevol informació que ajudi a trobar aquestes persones i transmetre el missatge que deixar menjar enverinat no queda impune.

Mentre, no estaria de més que els comuns intensifiquin la neteja en les zones sensibles per deixar els carrers lliures de verí. És lamentable que en un país com Andorra, on el contacte amb la natura és un privilegi, hi hagi persones que tenen al cap matar altres éssers vius que són estimats per altres persones.