BLASI GIL: «El Cor Rock està en el seu moment més dolç»

Blasi és el codirector del Cor Rock d’Encamp juntament amb el Jordi Porta, fundat l’any 2009 per ambdòs musics. Professor de música de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp, organitza avui a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural a les 19 hores una actuació molt especial amb el Choeur d’Enfants de la Maîtrise de Seine-Maritime, una coral de Normandia. / PER MARC SOLANES

–En què consisteix el concert d’avui?

–Per aquest concert, el Choeur d’Enfants es va posar en contacte amb nosaltres ja que estan a Andorra fent un estatge formatiu per a les actuacions de maig. Volien organitzar una actuació i es van posar en contacte amb nosaltres per dur-ho a terme.

–Quin estil té el cor rock?

–Hits del pop-rock, des de Queen fins a Beyoncé. És a dir, èxits musicals moderns contemporanis. La peculiaritat d’aquest grup de cant és que no es tracta del clàssic cor de cançons populars de tota la vida.

–I el Choeur d’Enfants?

–El Choeur és un cor clàssic, que vénen d’una escola de música centrada en la formació especialitzada dels alumnes en aquesta disciplina.

–Una mica complicat combinar aquests dos estils…no?

–Farem una part del concert cadascun. Començarem nosaltres, que realitzarem la prèvia a la seva actuació, preparant i escalfant el públic. Malgrat ser un cant coral de joves adolescents amb estils realment diferents, al final es tracta d’un cant a vàries veus amb un cert nivell que, penso, es complementen força bé.

–Què significa per a vosaltres aquesta col·laboració?

–És un honor i un orgull. Primer, que s’hagin comunicat amb nosaltres per a l’actuació, que significa que estem fent les coses bé, i després, és una manera d’intercanviar tècniques i opinions i de comentar com es treballen les cançons amb l’equip directiu. A part, els joves podran parlar amb els integrants de l’altre grup, una experiència realment enriquidora.

–Quin repertori de música es representarà?

–Ells faran quatre parts del rèquiem de Mozart, que és el que estan treballant aquí, i diverses cançons de Poulis, un compositor americà que composa per a cors joves. Nosaltres farem Queen, Beyonce, Jess Glyne, Radiohead i Katy Perry, entre d’altres.

–Quina edat tenen els integrants del cor?

–Els nostres, de primer a quart de segona ensenyança, mentre que ells tenen un ventall una mica més ampli (amb més de 50 integrants), ja que la segona ensenyança francesa comprèn dels 11 als 17 anys.

–En quin moment de la història es troba el Cor Rock?

–Estem en un moment molt dolç perquè, des que vam anar a Anglaterra, on ens vam associar amb Rock Choir, fa un parell d’anys, hem fet una progressió meteòrica. Vam acudir a la trobada anual de la coral en un viatge que ens van donar, a nivell musical, un salt qualitatiu molt important. Ara mateix som uns 50 integrants i estem engegant altres projectes, com ara el Cor de Rock d’Andorra, amb adults, que representen les mateixes cançons que el cor i que significa un projecte molt il·lusionant. A més, en aquest moment estem acabant els tràmits per constituir-nos com a associació.