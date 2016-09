Andorra prepara el CDI de Bèlgica i els Països Baixos

El cap de Govern, Toni Martí i el primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, van mantenir ahir una trobada a Nova York amb l’objectiu d’estrènyer les relacions bilaterals entre els estats. Ambdós mandataris van acordar impulsar la signatura d’un Conveni de No Doble Imposició (CDI) que es començarà a negociar al gener del 2017 per tal que es pugui signar durant el mateix any.



Michel va mostrar interès per l’estat de les negociacions amb la Unió Europea, en aquest sentit, Martí el va posar al corrent de les converses que s’estan duent a terme, tant en el marc institucional compartit amb Mònaco i San Marino com la negociació unilateral en matèria de lliure circulació de mercaderies. El cap de Govern també va explicar al seu homòleg belga els avenços en transparència fiscal tant en el marc europeu com davant l’OCDE.



De la mateixa manera, fruit de la reunió bilateral mantinguda ahir entre el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya i el ministre homòleg als Països Baixos, Bert Koenders, el Govern holandès va fer públic ahir que els dos estats iniciaran pròximament les negociacions per a la signatura d’un Conveni de No Doble Imposició.



Martí també va coincidir amb el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos. Ambdós mandataris van celebrar la bona coordinació entre Colòmbia i Andorra per la preparació de la ministerial d’Educació en el marc de la Cimera Iberoamericana.