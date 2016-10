Saboya estudia amb San Marino i Mònaco l’efecte del Brèxit a l’acord

El ministres de l’Exterior de San Marino, Andorra i Mònaco es van donar trobada ahir en aquest darrer punt per analitzar com el Brèxit i les preocupacions a l’agenda de la Unió Europea estant afectant o tindran influència en les negociacions que els tres petits estats mantenen amb Brussel·les per atansar-se a la Unió Europea (UE).



Tal com va informar el Govern, el titular Gilbert Saboya es va reunir amb els seus homòlegs, Gilles Tonelli i Pasquale Valentini, per coordinar parers i compartir estratègies comunes al voltant de l’estat dels intercanvis. Els ministres van posar en comú els progressos en l’àmbit institucional i l’estratègia que passa per involucrar els agents econòmics i socials.



De la seva banda, el responsable andorrà va parlar del punt en què es troba l’acord sobre la lliure circulació de mercaderies i va apuntar la propera reunió amb el cap negociador de l’acord d’associació del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE), Thomas Mayr-Harting. Finalment, tots tres van parlar de les expectatives sobre les properes negociacions relatives a la lliure circulació de serveis i les altres llibertats de circulació com són la de capitals i la de persones.