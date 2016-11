L'oposició critica les retallades socials

La consellera de Demòcrates per Andorra (DA), Patrícia Riberaygua, va contestar de forma contundent a l’oposició –especialment al Partit Socialdemòcrata– afirmant que les reformes són «ajustaments» però en cap cas «retallades». «Se’ns ajuda de retallar drets quan el que hem fet és defensar el sistema», va exposar. Al seu entendre, «la paraula retallades és desafortunada i imprecisa», ja que les modificacions «s’han fet per la viabilitat del sistema i per reduir el dèficit». Totes les accions, va insistir, «responen a la voluntat de garantir i reforçar el sistema».



En aquest sentit, la parlamentària va qualificar de «responsables» i «valentes» les decisions preses per la majoria en l’àmbit sociosanitari, malgrat que no sempre han estat «populars». I va sentenciar que «la política social és responsable de tots. Qui se’n vulgui fer l’abanderat s’equivoca».



Així, Patrícia Riberaygua va deixar clar que tot i que «sovint» se’ls acusi de ser «economicistes» el que són és «realistes» però sense deixar de ser també «ambiciosos». Segons la parlamentària, el grup demòcrata ha apostat per «un sistema sòlid i assumible» fugint de «polítiques populistes que no es poden assumir».



La consellera del Grup Parlamentari Liberal, Judith Pallarés, va assegurar ahir durant la seva primera intervenció al Consell General que «la gent se sent estafada amb les pensions que rep» i que «falta molta informació». I per il·lustrar-ho va posar exemples reals com el d’una persona que «ha treballat 40 anys d’assalariada i no arriba a una pensió de 1.000 euros» o una altra que «n’ha treballat 31 com a autònoma i ara cobra 480 euros». Tot plegat necessita, a l’entendre de la parlamentària, «d’una reactivació econòmica que hauria de ser la primera política social», ja que «el model econòmic actual és caduc». «Sembla que s’han incrementat les ajudes però els problemes persisteixen, no aconseguim eliminar la seva arrel», va opinar.



Pallarés també va apuntar que el sistema per atorgar les ajudes socials és «lent i poc àgil» i va agregar que la nova llei sociosanitària «no elimina l’excessiva burocràcia». En aquest sentit, va considerar que és «una bona llei» però que veu molt «feixuga d’implementar». És per això que ha advocat per un sistema de comprovació a posteriori i que, per tant, les necessitats de la persona siguin ateses al moment.



Així mateix, la consellera liberal va reclamar més atenció als aturats, especialment aquells de llarga durada i millores en el Servei d’Ocupació. En aquesta línia va remarcar que «a Andorra sense treballar no es pot viure» i que «tenim una bassa d’aturats que es manté». Tot i reconèixer que el Govern «s’ha preocupat de disminuïr el nombre de persones a l’atur, també és cert que la gran majoria s’han incorporat a l’administració pública». Una solució, va exposar, que «no critico» però que «demostren que no han estat reactivades pel sector privat». També va apel·lar a la necessitat de dur a terme «formacions coherents» pels aturats per tal que aconsegueixin tornar a entrar al món laboral.







SDP, en contra dels parents obligats de segon grau



Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va criticar ahir durant la seva primera intervenció després del discurs del ministre Xavier Espot en el debat de Polítiques Socials la corresponsabilitat dels familiars en cas que un dels membres sigui dependent. El que marca la Llei és que els fills i els néts de les persones grans amb pocs recursos han de contribuir al sosteniment dels seus pares i padrins sempre que tinguin recursos suficients que ho permetin. Segons justifica l’Executiu, la mesura vol evitar arribar a la «situació absurda» de persones grans que «perceben una pensió de solidaritat a càrrec íntegre del Govern i, per tant, de tots els contribuents, mentre els seus fills i néts disposen de recursos més que suficients».

La consellera d’SDP, Sílvia Bonet, va declarar que «seguim sense donar suport de forma contundent al tema dels familiars obligats de segon grau». I va afegir que «volíem que només afectés als de primer grau i seguim amb la mateixa idea perquè els néts no es veiessin afectats per la situació d’atur juvenil i que molts joves allarguen i compaginen la seva formació amb feines poc remunerades».

La parlamentària també va mostrar el seu desacord amb el barem aplicat sobre el grau de menyscabament per obtenir una ajuda i va avançar que una de les propostes de resolució que faran serà una auditoria sobre l’eficiència dels serveis socials. Així mateix, va lamentar que ja amb la llei del 2014 «es van retallar molts drets i es va obrir una gran inseguretat pels treballadors».

Un altre dels temes que també va posar sobre la taula va ser la davallada del nombre d’assalariats dels darrers anys. La consellera progressista va apuntar que, malgrat el petit increment del darrer any, «la davallada general mostra la debilitat del nostra sistema».

Amb tot, Bonet va valorar positivament que s’hagi incrementat la dotació pressupostària destinada a Afers Socials. La parlamentària va remarcar que «encara hi ha moltes famílies que no arriben a final de més» i cal buscar solucions.

Demòcrates per Andorra també va destacar els passos que han dut a terme per implantar la llei i va recalcar la creació de la comissió de benestar social per facilitar les relacions entre l’Executiu i els comuns en aquest àmbit. Tal com va posar de manifest Patrícia Riberaygua, «aquesta comissió és un òrgan de col·laboració i presa de decisió conjunta imprescindible quan el nostre objectiu és consolidar un sistema integrat que garanteixi de forma àgil i eficient el desenvolupament dels serveis socials a partir del principi de màxima equitat». «Tots els ciutadans mereixen la mateixa atenció visquin on visquin», va deixar clar.