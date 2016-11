Notícia Miralles: «DA fa un ridícul majúscul amb la Funció Pública» SDP atribueix la demora de la reforma a un «fracàs personal» de Martí Víctor Naudi i Joan Marc Miralles en una roda de premsa anterior. Autor/a: TONY LARA

El secretari d’organització de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Joan Marc Miralles, va opinar ahir en roda de premsa que «DA està fent un ridícul majúscul amb la reforma de la Funció Pública». Concretament, Miralles va apuntar que «es tracta d’un fracàs personal del cap de Govern». El progressista no entén que després de sis anys que fa que demòcrates governen «a dia d’avui s’estigui discutint sobre qui serà el ministre» que liderarà la reforma de la Llei de la Funció Pública i no dels canvis legislatius que aquesta comportarà. «Més enllà de les persones, la reforma de la Funció Pública la duien al programa al 2011 com a tema inajornable, però estem a finals de 2016 i encara estem discutint sobre la persona que ha de pilotar aquesta reforma», va considerar el secretari d’organització del partit.



Rebuig de la proposta de resolució/ D’altra banda, el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va lamentar que no es tirés endavant la seva proposta de resolució al Consell General d’organitzar una taula de treball per debatre la problemàtica de la baixa pensió de jubilació que perceben les persones amb discapacitat. «Aquest col·lectiu no arriba, en el millor dels casos, als 760 euros, quantitat que no arriba als mínims desitjables», va manifestar Naudi. Al seu entendre, el rebuig de la proposta «demostra la manca de sensibilitat de Demòcrates per Andorra».



El conseller va avançar que seguiran insistint per garantir els drets d’aquest col·lectiu.