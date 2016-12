Notícia Amida demana que no s’abusi de les subvencions públiques L’associació defensa la idea d’una discapacitat activa i amb oportunitats Una persona en cadira de rodes observa un aparador. Autor/a: TONY LARA

L’Associació de Persones amb Diversitat Funcional (Amida) defensa una idea de discapacitat «activa, treballadora i que es bellugui». La seva presidenta, Agustina Grandvallet, demana «igualtat d’oportunitats» i per això insisteix en la importància que el col·lectiu, sempre que pugui, treballi. «Ajuda a nivell psicològic i a nivell físic, t’obliga a moure’t», argumenta. Per això, des de l’associació demanen que «no s’abusi de les subvencions», ja que «pot perjudicar el missatge en positiu» d’Amida.



L’associació denuncia que «hi ha gent que prefereix quedar-se a casa i demana més del que li correspon». Una pràctica, d’altra banda, que «només utilitzen uns quants, pocs, i sempre els mateixos». Però insisteixen en que és important «no abusar de les ajudes que es reben i reivindicar allò que realment sí que ens manca». En aquest sentit, recorden que a nivell sanitari encara hi ha molt camí per recórrer, com ara la necessitat que la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS) cobreixi més hores de rehabilitació per a les persones que han patit un ictus.



En aquest aspecte, Grandvallet assegura que «quan s’ha de ser reivindicatiu ho som però quan un aspecte es soluciona o es cobreix correctament també s’ha de dir». I és que la presidenta d’Amida exposa que «si realment una persona necessita una ajuda per la seva discapacitat que li pertoca per llei, el Govern li concedeix».



Grandvallet deixa clar que a les persones amb diversitat funcional «aixecar-se cada dia és difícil». Però que fer-ho i anar a treballar «és un sacrifici que val la pena». I anima al col·lectiu a «tirar endavant».