PS+I vol participar en la comissió de la Vall del Madriu

La consellera de Partit Socialdemòcrata + Independents (PS+I) al comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, va tramitar ahir una pregunta al l’administració per conèixer quin és el calendari de treball que la comissió de gestió de la Vall del Madriu té per l’ordinació reguladora de l’espai natural i si les minories podran participar per fer les seves aportacions, possibilitat que des de la formació es veu com a «necessària per poder assolir una millor normativa».



En aquest sentit, Vendrell considera que els quatre comuns implicats «tenim coses a dir» i que, al seu entendre, «és important que tant els consellers de la majoria com els de les minories estiguin al voltant de la taula». A més, assegura que podran fer que l’ordinació, «feta entre tots, sigui el millor possible».

Sessió de Consell / La pregunta es va presentar per ser resposta demà per la majoria de Demòcrates per Andorra (DA) durant la sessió de consell prevista. Però segons va detallar el PS, això «no serà possible, ja que en l’ordre del dia no s’ha incorporat el tradicional punt de precs i preguntes, fet que farà que la contesta quedi ajornada fins a la següent sessió, encara sense data».

Propostes / Aprofitant la tramitació de la pregunta, Vendrell va elevar també un prec del qual vol parlar durant la sessió de comú.

En concret, des de PS+I es vol fer una proposta que, a l’entendre de la formació, pot ajudar a millorar l’embelliment de diferents zones de la parròquia escaldenca, aquest tema però, tampoc es podrà tractar durant la propera sessió del comú.