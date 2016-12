Notícia La CEA vol crear la marca Andorra per recuperar la reputació del país La Confederació impulsa una enquesta per conèixer l’opinió de la ciutadania i critica l’inacció del Govern Els membres de la comissió de la CEA per la marca Andorra, Fran Palacios, Montserrat Ronchera i Pere Augé, i la directora de la CEA, Sílvia Gabarre. Autor/a: MARICEL BLANCH

La Confederació Empresarial d’Andorra (CEA) vol redefinir la marca Andorra a través de l’opinió de la ciutadania per recuperar la reputació que ha perdut a causa d’esdeveniments com l’afer BPA «especialment a Catalunya i Espanya». L’objectiu principal de la iniciativa és «canviar la imatge que es té d’Andorra a l’exterior, a nivell internacional», emfatitzant les «virtuts» del territori. Un fet que asseguren que pot ajudar a «millorar l’autoestima de la ciutadania, que sovint no se sent prou partícip del dia a dia del seu país», i també a atraure «turisme i inversió estrangera», la qual cosa «ajudaria a diversificar i fer créixer l’economia». En aquest sentit, el president de la Confederació, Xavier Altimir, va criticar la inacció de l’Executiu ja que, al seu entendre, és l’òrgan que hauria d’haver impulsat aquest projecte. «Ho fa la CEA perquè el Govern, que és qui ho hauria d’haver fet, no ha estat capaç de fer-ho», va sentenciar.



El projecte té diferents fases –una a nivell nacional, una internacional i una d’implementació– i està previst que estigui enllestit el segon semestre de l’any que ve. Una vegada recollides i analitzades les dades, la informació es facilitarà al Govern per tal que emprengui les accions que cregui oportunes. Tal com va explicar Montserrat Ronchera, membre de la comissió que s’ha creat específicament per desenvolupar el projecte, «l’últim estudi realitzat al Principat sobre la seva reputació és del 2010-2011». «Han passat moltes coses des d’aquesta data i per això vam veure la necessitat d’establir la imatge d’Andorra de nou i avançant des de dins», va argumentar. En aquest sentit, el també membre de la comissió, Pere Augé, va destacar que es tracta d’una «acció pionera», ja que «mai se li ha preguntat al ciutadaà que pensa del seu país». «Per primera vegada no vindrà ningú de fora per crear la nostra pròpia marca», va apuntar.



L’impacte del ‘cas BPA’/ Malgrat insistir en la pèrdua de reputació «que Andorra ha patit sobretot a nivell mediàtic», Augé va manifestar, a preguntes dels periodistes, que el cas BPA «és un tema que ha fet mal però és una anècdota». Fins ara, va indicar, «hi ha mitjans de comunicació que han utilitzat Andorra per donar-li una certa reputació i ara cal utilitzar-los en positiu». L’integrant de la comissió va afegir que «el problema és que sempre hem estat un país de discreció i opacitat. No hem sabut explicar el que som en un context de màxima transparència».



En tot cas, va deixar clar que és un cas que afecta la reputació d’Andorra «en un territori molt concret i el món és molt més gran».



Les fases del projecte/ El treball que ha de crear la marca de país arranca posant a l’abast de la ciutadania una enquesta que vol recollir «l’opinió que és té d’Andorra des d’Andorra». Augé va cridar a la participació del màxim nombre de persones possible per tal que el resultat sigui més fidedigne. En aquesta primera fase del projecte, es pregunta sobre les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que els residents veuen al Principat –el conegut anàlisi DAFO–, així com cinc adjectius descriptius del país i cinc països que consideren referents. També hi ha un apartat per conèixer la valoració sobre la responsabilitat dels diferents agents en la imatge de país. El qüestionari es podrà respondre fins el 22 de gener a la pàgina web de la confederació.



En una segona fase, i a partir del resultat de la primera, és crearà un nou qüestionari amb la intenció que persones de fora expliquin la visió que tenen actualment d’Andorra.