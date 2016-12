Notícia Vendrell diu que la mútua dels urbans es va fer sense garanties La consellera recorda que ja van advertir que calien estudis jurídics La consellera del PS, Cèlia Vendrell. Autor/a: PS

La consellera de Partit Socialdemòcrata (PS) a la minoria a Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, va criticar ahir l’actuació del comú després de la decisió del Tribunal Constitucional d’estimar els recursos d’empara dels agents de circulació de la parròquia, per la creació d’una mútua que sufragués els costos d’un possible accident laboral o malaltia professional . Vendrell va indicar que ja en el seu moment el seu partit va dir que «era necessari que es consultés un o diversos advocats per posar negre sobre blanc el que s’havia d’entendre de la lectura de la llei» i va lamentar que la majoria va impulsar la mútua «sense consens i sense prou garanties jurídiques».



En aquest sentit, la socialdemòcrata va recordar que, ja durant el debat sobre la mesura al consell de comú, va alertar dels dubtes existents sobre la interpretació de la llei i el risc que els urbans poguessin tenir raó en les seves al·legacions. Aquest va ser, indicava, un dels motius pels quals el PS va optar per votar en contra a la creació de la mútua.