Un home, detingut per intentar apunyalar un policia a l’abdomen

Un home no resident de 49 anys va ser detingut a la capital el passat 3 de gener, poc abans de les deu de la nit, com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat interior, contra la funció pública i contra la integritat física, segons recull el balanç de detencions de la Policia de la darrera setmana, publicat ahir.



La persona en qüestió portava dos dies dormint en l’habitacle dels comptadors de llum d’un edifici i algú va trocar les forces de l’ordre, que va enviar una patrulla interventora per identificar-lo i aquest, amb una actitud agressiva i violenta, es va abalançar contra un dels agents amb un ganivet a les mans amb la intenció de lesionar-lo a l’abdomen.



A més, van haver-hi dues detencions per delictes contra la salut pública, totes dues a la matinada a la frontera del riu Runer. El dia 4, a un home no resident de 35 anys quan entrava al Principat amb 2,7 grams de cocaïna i el dia 6, a dos homes no residents de 323 i 24 anys, respectivament, quan entraven al país amb 1,3 grams de cocaïna, 8,8 grams d’haixix i 4 grams de marihuana.



La resta de delictes van ser contra la seguretat del trànsit, amb dues detencions per alcohol en controls d’alcoholèmia, quatre per altres motius i un per conduir drogat.

21 positius al Nadal / El Cos també va procedir a la detenció d’onze persones més la setmana passada, entre elles set contra la seguretat del trànsit, alguns dins de la campanya de controls preventius d’alcoholèmia autoritzats pel Ministeri de Justícia i Interior, des del 12 de desembre passat fins el diumenge a la tarda. Durant aquestes tres setmanes, la Policia ha detingut 21 persones per no conduir sobri. Deu van ser enxampades en els controls d’alcoholèmia, dels quals dos van donar positiu per drogues. Els altres onze van ser detinguts per altres motius –controls rutinaris, infraccions de trànsit, accidents...–, deu d’ells per positiu d’alcoholèmia i un per drogues.