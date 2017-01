Notícia Una comissió de seguiment avaluarà les obres de Tresponts El conseller de Territori reitera que les obres començaran enguany Josep Rull visita les obres de seguretat al congost de Tresponts. Autor/a: TES

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, va anunciar dijous la creació d’una comissió de seguiment de la construcció del túnel de Tresponts. Rull ho va explicar en el marc de la visita que va fer a l’Alt Urgell i la Cerdanya, dins de la qual va visitar les obres de reforç de la seguretat a l’actual pas de la C-14 pel congost de Tresponts.

Tot seguit, el conseller va ser rebut a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, on es va reunir amb l’alcalde, Albert Batalla, els tinents d’alcalde Jesús Fierro i Anna Vives, i els representants dels grups municipals de Compromís, Joan Barrera, i d’ERC, Francesc Viaplana.

Josep Rull va posar l’accent en el compromís de la Generalitat amb el projecte del túnel de Tresponts. En aquest sentit, va explicar que la comissió vol servir per garantir «el màxim nivell de transparència en una obra d’aquesta transcendència», com també assegurar que l’obra tira endavant amb els terminis previstos i aconseguir que «es passi de la desconfiança a la complicitat» amb els diferents actors implicats. Rull va posar com a exemple l’èxit de la modernització del tren de la Pobla de Segur, gestionat ara per FGC. Del grup de seguiment en formaran part representants del Govern, dels quatre ajuntaments implicats i de les empreses adjudicatàries. També s’hi ha convidat a formar-ne part la plataforma veïnal que reclama el túnel, perquè nomeni un representant i hi faci aportacions.

Pel que fa a les actuals obres d’urgència a la C-14 al pas pel congost de Tresponts, el titular de Territori va detallar, segons informa RàdioSeu, que actualment s’hi estan posant 600 metres de malles i pantalles dinàmiques, per tal de garantir la seguretat dels cotxes que circulen per la carretera. El pressupost en aquest cas és d’1,5 milions d’euros.