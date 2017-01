L’espectacle ‘Scalada’ del Cirque du Soleil s’acomiada d’Andorra

L’espectacle Scalada, organitzat pel Cirque du Soleil, arriba aquest estiu a la darrera edició amb el títol d’Stelar. Amb tot, no es tanca la possibilitat que el circ torni ja que les dues parts –Turisme i la companyia circense– començaran de zero les negociacions per portar a Andorra un nou espectacle únic amb un nou format. Scalada, però, sí que arriba al final després de cinc edicions.



La presentació d’Scalada Stelar va tenir lloc ahir al matí al Centre de Congressos d’Andorra la Vella a càrrec del gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, i del seu director de Producte i Nous Projectes, Enric Torres. L’any 2013 es va representar l’espectacle per primera vegada, que es tornarà a ubicar al Parc Central, en un espai parcialment cobert que, segons Torres, «va tenir una gran acollida per part del públic des de la seva introducció en l’edició anterior».

L’última representació gaudeix d’un nou director creatiu, el canadenc Benjamin Dupont, que pren el relleu de Mukhtar O.S. Muhktar, i se centra en l’elaboració de números sobretot aeris. El pròxim juliol es podrà gaudir de tres actuacions acrobàtiques inèdites que no s’han pogut veure fins al moment en cap de les actuacions d’una de les companyies de circ més reputades del planeta. La voluntat d’aquesta estructura més aèria és dotar d’una major visibilitat els diversos números i representar un món estel·lar situat a les alçades.

Temàtica / Scalada Stelar se centra en la història d’un món imaginari situat més enllà dels núvols i que intenta ser descobert per part del personatge principal, una somiadora. Per aconseguir-ho, aquesta rep l’ajuda d’un gegant que la portarà a descobrir una realitat més enllà del món terrenal, una dimensió paral·lela ubicada a cavall entre el cel i la terra. La fantasia, doncs, torna a ser el fil conductor de l’espectacle, tal com ho és en la majoria dels que representa el Cirque du Soleil arreu del món.



Els presentadors de l’última edició van fer referència als paral·lelismes entre l’eix principal d’Stelar amb Andorra, especialment pel que fa a l’altitud de les muntanyes, que donen la sensació d’estar «més a prop del cel». Enguany, l’esdeveniment comptarà amb la participació d’artistes de renom internacional com Chinese Pole, especialitzada en acrobàcies en barra, o Chris Bull, famós per ser un expert en la corda fluixa.



La capacitat del recinte tornarà a ser la mateixa que en anys anteriors, acollint fins a 2.400 persones assegudes i 2.600 de peu, el que, multiplicat per totes les representacions, podria arribar a aplegar fins a 110.000 assistents. En total, s’han previst un total de 22 representacions, que es duran a terme entre l’1 i el 30 de juliol. Els espectacles se celebraran de dimarts a dissabte, amb una actuació especial el diumenge 30 de juliol –l’any passat va coincidir amb el Tour de França.



El preu de les localitats per gaudir de l’esdeveniment assegut serà de 18 euros –entrada anticipada– i de 20 euros a taquilla, mentre que tots aquells que prefereixin estar de peu podran fer-ho de forma gratuïta sempre que es registrin amb antel·lació, a partir de demà, al microsite scalada.visitandorra.com (el període de reserves no s’obrirà fins passada Setmana Santa). Tots aquells que s’hagin registrat en edicions anteriors, a més, no hauran de tornar a fer-ho.

Tal com van assenyalar Torres i Budzaku, la comunicació de l’espectacle comença «aquesta setmana», especialment a través de la promoció mitjançant les xarxes socials. Per a més informació, es pot consultar el web www.visitandorra.com.