Vehicles i calefaccions, en el punt de mira per la qualitat de l’aire

El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat es marca com a prioritat continuar treballant en la millora de la qualitat de l’aire i assenyala el trànsit i les calefaccions com a dos dels elements que continuen sent els principals emissors de contaminants del país. El director general del departament, Marc Rossell, va explicar ahir que la qualitat de l’aire ha experimentat una lleugera millora durant el 2016 en relació al 2015, ja que hi va haver menys moments en què es van donar registres dolents i, en canvi, n’hi va haver més d’excel·lents o bons. Segons les dades que va presentar Rossell, hi va haver 126 hores amb qualitat dolenta o deficient, 617 amb qualitat regular i 8.041 amb aire de qualitat excel·lent o bona.



Tal com va manifestar el director, el compliment normatiu es troba proper als nivells europeus i als que marca la normativa del Principat, i únicament el 2016 es van incomplir els nivells d’òxids de nitrogen (relacionat amb el trànsit). Pel que fa a l’ozó, l’any passat no es va donar cap incompliment, si bé cal tenir en compte que sí s’incompliria tenint en compte els valors fixats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Segons els paràmetres d’aquest organisme tampoc s’assolirien els valors guia recomanats sobre partícules en suspensió, que són les que tenen a veure amb diferents factors com ara els vehicles i les calefaccions. Respecte el problema de l’ozó, Rossell va recordar que «es tracta d’un contaminant que es produeix a les grans ciutats», pel que no depèn de cap acció que es pugui fer al país.



Des del 2005, va assenyalar el responsable, es dóna «una millora constant de l’aire», i va remarcar «l’impacte que han tingut mesures com els túnels del pont Pla, el Bus Exprés o el fet que s’hagi fet Carlemany per a vianants»,un fet que ha permès, principalment, millorar i «estabilitzar» la qualitat de l’aire, informa l’ANA.

Aspectes a millorar / Rossell va incidir un seguit d’aspectes a millorar que van molt lligats a «un canvi d’hàbits per part dels ciutadans». Així, es pretén en fomentar els desplaçaments a peu o en bicicleta i per això es treballa per implementar aquest mitjà de transport que pot tenir «molt bona acollida», tenint en compte la resposta de la ciutadania a les enquestes.



Rossell també va recordar el pla Engega per al foment del vehicle elèctric i per al desballestament de vehicles més contaminants. Una altra mesura sobre la qual es vol incidir és que els vehicles no s’aturin amb el motor encès més de dos minuts i, especialment, a la sortida de les escoles. El director general també va fer esment del pla Renova, que continuarà potenciant l’ús de gasoli amb baix contingut en sofre.

Altres contaminants / Detallant els diferents contaminants, els paràmetres del diòxid de nitrogen van estar per sota del que marca la normativa europea pel que fa a la mitjana mensual i només es va superar el mes de desembre pel fenomen d’inversió tèrmica. Pel que fa al diòxid de sofre, relacionat amb la calefacció, els nivells van ser inferiors al curs anterior, mentre que les partícules en suspensió es van situar per sota del nivell normatiu tot i «l’incompliment» que es donaria si es tinguessin en compte els nivells de referència de l’OMS.